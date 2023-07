Drôme : l'eau manque et les acteurs locaux agissent trop peu pour la Chambre Régionale des Comptes

La Drôme n'a pas été choisie par hasard comme objet d'étude par la Chambre Régionale des Comptes. "On sait que c'est un département agricole, touristique" souligne le président de la CRC Bernard Lejeune, "avec aussi des températures élevées. On avait les éléments pour avoir une situation difficile. Et on a été surpris de voir que c'était encore plus difficile qu'il n'y paraissait a priori."

La Drôme compte 13.109 kilomètres de cours d'eau. Ils sont pour la quasi-totalité en déséquilibre. Seul le Vercors est préservé. Et sur les 11 masses d'eau souterraines, soit il y a déjà déséquilibre, comme sur les alluvions de la rivière Drôme ou les molasses miocènes du Comtat, soit la situation se dégrade et les perspectives à 2027 ne sont pas bonnes. D'un côté, la quantité d'eau disponible diminue parce que le réchauffement climatique accentue son évaporation. De l'autre, les prélèvements augmentent, +18% entre 2016 et 2020, surtout pour l'irrigation agricole, l'activité industrielle et l'alimentation des canaux de navigation.

Trop peu d'actions pour préserver la ressource en eau

Face à cette situation "préoccupante", peu d'actions concrètes et efficaces. La gestion de l'eau relève d'une organisation "complexe" note la Chambre Régionale des Comptes, "avec une douzaine d'acteurs rien que pour l'Etat, plus les commissions locales de l'eau, les collectivités territoriales, etc... Ce n'est pas propice à répondre efficacement aux enjeux du manque d'eau."

Et les projets peinent à sortir de terre. La Chambre régionale des Comptes cite l'exemple du Département de la Drôme qui travaillait sur 20 retenues d'eau pour les agriculteurs dans le Nord du territoire, mais le projet n'a pas abouti. Elle regrette aussi le peu de travaux pour améliorer les rendements des réseaux d'eau potable et diminuer les fuites. Cela a été fait avec succès dans le Diois note la CRC. Mais les petites collectivités n'ont pas forcément l'ingénierie et les financements nécessaires. "On aura de moins en moins d'eau" argumente Bernard Lejeune, le président de la CRC AURA, "notre seul levier, c'est de mieux l'utiliser. Mais les solutions, elles appartiennent aux habitants et aux élus locaux. C'est à eux de prendre leurs responsabilités."

La préfète de la Drôme, Elodie Degiovanni, regrette de son côté de n'avoir aucun projet sur son bureau, hormis un projet de pompage de l'eau du Rhône pour soulager la rivière Drôme. Elle explique que les services de l'Etat sont prêts à accompagner, à étudier au plus vite tout projet pour préserver la ressource en eau. Elle souligne néanmoins les efforts mis en route par les agriculteurs et les industriels depuis les contraintes subies l'été dernier.