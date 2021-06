Drôme : la centrale du Tricastin visée par une nouvelle étude de Greenpeace

La centrale nucléaire du Tricastin, dans la Drôme, fait l'objet d'une nouvelle étude scientifique de Greenpeace France et de l'institut suisse Biosphère, publiée hier. Elle montre qu'en cas d'accident 13 millions de personnes pourraient être touchées, en France et dans les pays voisins.

Quelques jours avant les élections départementales et régionales et 15 jours avant le procès des 34 militants de Greenpeace qui se sont introduits dans la centrale le 21 février 2020, Greenpeace France et l'institut de recherche suisse Biosphère publient une étude sur la centrale du Tricastin.

En cas d'accident majeur dans la centrale, c'est toute la vallée du Rhône et plusieurs pays voisins qui seraient touchés. Au total, 13 millions de personnes pourraient ressentir des effets négatifs. Fréderic-Paul Piguet, docteur en sciences de l'environnement et expert en accidents nucléaires a travaillé sur cette étude : "La particularité de notre étude, c'est de présenter des valeurs d'exposition pour plus de 50 villes en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne etc. Le but de l'étude c'est véritablement de permettre au public et aux élus de s'informer sur les dangers en cas d'accident et de préparer des plans de secours"

Les chercheurs de Biosphère ont réalisé plus de 1 000 cartes différentes, pour simuler toutes les situations météorologiques possible au moment où un accident pourrait avoir lieu. Pour Roger Spaoutz, porte parole de Greenpeace, en charge de la campagne nucléaire, les autorités ne sont pas prêtes à gérer toutes les situations. "La question qu'on doit se poser c'est : est-ce que les responsables politiques, les préfets seraient à même d'évacuer une ville comme Lyon ou Marseille ? Pour l'instant il y a seulement des plans d'évacuation, qui sont prévu dans un rayon relativement court, pas dans un rayon de 100 km ou plus", or l'étude montre que le nuage radioactif, selon les situations, peut s'étendre bien plus loin que la vallée du Rhône, par exemple.

Greenpeace appelle donc les élus locaux à la fermeture de la centrale. Le Tricastin a 40 ans, elle fonctionnera jusqu'à ses 50 ans, comme l'a autorisé l'Autorité de sûreté nucléaire en février dernier.