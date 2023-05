Drôme : la Frapna accuse les chasseurs de vouloir tuer des loups "pour défendre leur business"

Les chasseurs drômois continuent de faire hurler les défenseurs du loup. La fédération de chasse de la Drôme demande à l'état de prélever au moins cent loups dans le département pour faire du "buzz". C'est ce que déclare la Frapna quinze jours après l'assemblée générale des chasseurs drômois qui ont estimé que le loup était une véritable menace pour le grand gibier. Selon eux plusieurs espèces sont même en voie de disparition, comme le mouflon.

ⓘ Publicité

Une situation paradoxale pour la Frapna

"Faux" répondent les défenseurs de la nature. Roger Mathieu de la Frapna Drôme estime simplement que le loup a réussi là où les chasseurs ont échoué : "pendant 30 ou 40 ans les chasseurs nous ont expliqué qu'ils n'arrivaient pas à diminuer les dégâts engendrés par le gibier sur les cultures et en forêt. Et maintenant ils se plaignent que le loup a réussi à faire baisser ces populations de sangliers ou de cerfs. C'est ça qui me fait sourire", dit Roger Mathieu qui explique aussi que tuer 100 loups dans la Drôme va au contraire faire augmenter considérablement le nombre d'animaux susceptibles de dégrader forêts et plantations, "vous croyez que les forestiers et les agriculteurs vont être contents ?"

"Tuer des loups pour des raisons exclusivement commerciales"

Selon Roger Mathieu de la Frapna, il faut être lucide sur le fond du problème : "Il y a au moins 200 chasses privées dans la Drôme, c'est-à-dire des chasses commerciales. Ces gens-là vendent des cerfs, des chevreuils. Mais savez-vous qu'un cerf par exemple peut se négocier 4000 euros ? Un chamois c'est 800 à 1200 euros. Donc évidemment que le loup qui a réussi à faire baisser ces populations au plus grand plaisir des agriculteurs et des forestiers, ça n'arrange pas les affaires des chasseurs évidemment". C'est un problème de business pour le défenseur de la nature, "si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris au problème des chasseurs vis-à-vis des loups de la Drôme."