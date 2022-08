Drôme : la régie des Eaux de la Veaune se met à l'énergie solaire pour pomper son eau

À Chavannes, dans la principale station de pompage d'eau de la régie des eaux de la Veaune, quatre nouvelles installations se trouvent depuis quelques semaines à côté des pompes. Ce sont des "suiveurs" photovoltaïques, plus concrètement 117 mètres carrés de panneaux solaires fixés sur un bras motorisé de sept mètres de hauteur. "Ils tournent toutes les trois minutes pour être toujours bien orientés face au soleil", indique Pierre Savinel, le directeur de la régie. L'énergie solaire emmagasinée va servir à alimenter le pompage dans la nappe phréatique, encore préservée ici malgré la sécheresse, pour distribuer l'eau dans les 19 communes que gère la régie.

La station de pompage de la régie des eaux de la Veaune distribue de l'eau potable dans 19 communes de la Drôme. © Radio France - Laure Lemeille

Économies et autonomie

Au lieu de pomper la nuit pendant les heures creuses, là où l'énergie est la moins chère, le pompage se fait désormais en journée quand le soleil brille. Les quatre "suiveurs" ont coûté 250 000 euros à la régie et lui permettent d'être nettement moins dépendante du réseau électrique ENEDIS, en y étant toujours rattaché en cas de mauvais temps, affirme Christian Colombet, le président des eaux de la Veaune : "nous pouvons aller jusqu'à 70 % de production en autonomie et d'autoconsommation. C'est intéressant surtout si les prix de l'électricité augmentent à l'automne".

Gilles Florent, le maire de Marsaz, approuve la solution : "ce n'est pas une éolienne qui fait 110 mètres, ce n'est pas immonde… Je pense que c'est un projet d'avenir, il faut faire local, on ne peut pas être contre surtout pour ça". D'autant plus que les 800 habitants de la commune de l'élu gérée par la régie ne verront pas ou peu leur facture d'eau augmenter si l'électricité devient plus chère.

Ces "suiveurs" solaires qui produisent une énergie à partir d'une matière renouvelable ont toutefois des inconvénients. Avec la canicule, le soleil qui tape trop fort sur les installations fait baisser les rendements. Au-delà de 25 degrés, ils perdent 1 % de production à chaque degré supplémentaire. Selon les associations environnementales, les composants photovoltaïques sont constitués, comme tout produit industriel, de divers matériaux dont l'extraction n'est pas neutre du point de vue environnemental bien que leur utilisation finale soit à faible empreinte.