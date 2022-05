Drôme : le débroussaillement obligatoire pour limiter la propagation des incendies

Les premières chaleurs se font ressentir dans la Drôme avant même que la saison estivale ne démarre. L'été c'est la période que les pompiers redoutent particulièrement car le risque feu de forêt est extrêmement élevé dans certains secteurs de la Drôme Provençale. En prévention, ce mercredi, les services de l'État et du SDIS de la Drôme ont rappelé, à Saint-Restitut, l'importance du débroussaillement. Il doit se faire avant le 15 mai prochain.

Le débroussaillement : une arme contre la propagation des incendies

La superficie boisée du département de la Drôme dépasse les 350 000 hectares, c'est plus de 53,4 % du département. Un mégot jeté par la fenêtre d'une voiture, un écobuage mal-maitrisé, la plupart des départs de feu sont causés par les activités de l'homme. En cas d'incendie, un terrain débroussaillé permet de faire baisser la puissance du feu, et facilite l'intervention des pompiers qui mobilisent moins de moyens que sur un site non entretenu. Sur une zone dégagée, un départ de feu peut même s'éteindre de lui-même.

Schéma des conséquences d'un terrain débroussaillé et un terrain non-débroussaillé © Radio France - Lucile Auconie

Qui est concerné par le débroussaillement ?

En 70 ans, les constructions à l'intérieur ou à proximité des forêts se sont multipliées. Alors pour protéger ces habitations et les milieux naturels des conséquences d'un incendie, toute personne ayant du terrain à moins de 200 mètres des bois doit débroussailler son espace dans un périmètre de 50 mètres.

En 2008, dans la Drôme, un arrêté préfectoral oblige toutes les communes de la grande moitié sud du département à se plier à cette mesure de débroussaillement. Cela concerne tous les terrains situés sur des zones urbaines du document d'urbanisme de la commune.

La Préfète de la Drôme et les agents de la DDT à Saint-Restitut insistent sur la nécessité de dégager son terrain des broussailles © Radio France - Lucile Auconie

Ce nettoyage se fait sur la période d'octobre à mai. Durant la période hivernale, il s'agit surtout d'élaguer les arbres, couper les branches invasives. Au printemps, à l'approche de la période estivale il faut se débarrasser des broussailles, des herbes hautes et des ronces. Pour aider les habitants dans leurs travaux, les services de l'Etat ont créé un guide du débroussaillement réglementaire à retrouver juste ici.

135 euros d'amende en cas de non-respect de cette obligation

En 2021, 382 parcelles ont été contrôlées par la direction départementale des Territoires de la Drôme. Trente-sept propriétaires qui n'avaient pas respecté leur obligation de débroussaillement ont été verbalisés. Dix courriers de mise en demeure ont été adressés à ces derniers. Les sanctions peuvent être lourdes car l'infraction de départ peut vite se transformer en délit. Le tribunal peut prononcer un jugement dans lequel il exigera que l'amende de 135 euros soit multipliée par le nombre de mètres carrés non débroussaillés.

Globalement, les services de l'État constatent tout de même une amélioration des comportements. Les changements climatiques et l'accélération du nombre de grands feux de forêts ont fait évoluer les mentalités par la force des choses selon la Préfète de la Drôme. Selon les agents de la direction des territoires "ce n'est plus comme il y a quelques années, les habitants sont de plus en plus vigilants".

Il y a deux ans, un important feu de forêt avait détruit à Montguers (Drôme) dans la haute-vallée de l'Ouvèze, dans les Baronnies 200 hectares.