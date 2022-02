Drôme : le loup de Valberg est peut-être toujours en vie

Le loup récupéré à Valberg dans les Alpes-Maritimes avant d'être relâché est peut-être toujours en vie quelque part dans la Drôme. La fédération des chasseurs de la Drôme s'interroge, photo à l'appui. Et demande des éclaircissements à l'office français de la biodiversité.

Voici un nouveau rebondissement dans l'affaire du loup de Valberg. Cet animal découvert dans la station de Valberg dans les Alpes-Maritimes a été soigné puis relâché dans les Alpes durant l'été 2020. En janvier 2021, son collier GPS a été retrouvé à Plan-de-Baix au sud du Vercors dans la Drôme. Des associations naturalistes ont alors mis en cause des chasseurs estimant que l'animal était probablement mort, victime de braconnage.

Une queue abîmée par la gale

Le nouvel élément dans l'affaire est une photo prise par un piège automatique de la fédération des chasseurs dans ce secteur de la vallée de la Gervanne et du sud du Vercors. Le cliché date d'octobre dernier. C'est en épluchant à nouveau les centaines de photos de loups saisies automatiquement que la fédération remarque la queue particulière du loup sur ce cliché. Une queue visiblement abîmée par la gale comme le confirme le vétérinaire-conseil de la FDC. Or, le loup de Valberg avait cette maladie et même soignée, la gale sarcoptique ne disparait jamais tout à fait.

Pourquoi ce grand secret ? - Rémi Gandy, président de la fédération des chasseurs

Il est donc plausible que le loup soit encore en vie selon Rémi Gandy, le président de la fédération des chasseurs de la Drôme. Lui aimerait des certitudes pour lever une fois pour toutes les accusations lancées à l'encontre des chasseurs. Mais où en est l'enquête de l'office de la biodiversité ? Rémi Gandy n'obtient pas de réponse. "On pourrait au moins nous dire quel a été le parcours du loup quand il avait la balise. Puisque la balise a été retrouvée. On ne comprend pas pourquoi ça ne sort pas, pourquoi ce grand secret ? C'est quand même triste si on est obligé d'aller au tribunal pour obtenir un tracé !"

Pour l'instant, nous n'avons pas réussi non plus à obtenir des précisions de la part de l'OFB.