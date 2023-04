Drôme : le zoo d'Upie retrouve presque tous ses lémuriens volés

La troupe des lémurs catta du zoo d'Upie sera-t-elle un jour de nouveau complète ? Sur les dix singes dérobés une nuit d'aout 2021, huit ont été retrouvés deux jours après leur disparition tout près du parc animalier. Le neuvième vient aussi de revenir dans le zoo alors qu'il déambulait dans la ville de Tours, quelques centaines de kilomètres au nord-ouest de la France. Il ne manque qu'un singe à la famille de ces lémuriens pour être au complet. Deux tamarins labiés ont aussi été volés et restent toujours introuvables aujourd'hui.

"Ils risqueraient de se battre"

Pour l'instant, le lémur catta n'est pas en contact direct explique Andréa Briançon, la soigneuse des lémuriens, "quand il a disparu, il n'était encore qu'un bébé, il n'a donc jamais vécu avec d'autres lémuriens. Le risque en le remettant trop tôt avec les autres, c'est qu'il y ait de violentes bagarres, elles peuvent aller jusqu'à la mort" explique la soigneuse. "L'autre problème vient du fait qu'il est aussi trop proche de l'Homme, et ce n'est pas un comportement normal", rajoute Andréa Briançon. Le primate doit donc être réacclimaté à la vie semi-sauvage, en douceur.

La soigneuse Andréa Briançon et le gérant du zoo d'Upie Alexandre Liauzu. © Radio France - Erwan Chassin

Des lémuriens victimes d'un trafic mondial et d'internet

Les primates d'une manière générale sont très demandés selon Alexandre Liauzu, le gérant du Zoo. "Ce qui plait c'est qu'il y a un lien avec l'Homme et quelque chose qui passe dans le regard, donc ça attire davantage. Souvent ce sont des commandes de collectionneurs privés ou simplement des gens qui ont vu des clips musicaux où il y a ces animaux et qui se disent que ce serait une bonne idée d'en avoir un aussi", s'attriste le gérant du zoo drômois. Il explique également qu'il y a de plus en plus cet engouement pour le sauvage, boosté par les réseaux sociaux et internet. Il est désormais très facile de se procurer des animaux sauvages. Le gérant rajoute que "les lémuriens volés n'étaient sans doute pas destinés à être vendus dans d'autres pays mais bel et bien en France."