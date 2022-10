Drôme : les agriculteurs peuvent sauver l'effraie des clochers

Cette chouette est reconnaissable à sa face blanche en forme de coeur. En Auvergne-Rhône-Alpes, elle est sur la liste rouge des espèces vulnérables. Pour favoriser sa reproduction, la LPO a entrepris en 2011 d'installer des nichoirs. Il en existe 69 aujourd'hui dans la Drôme. Ceux qui donnent des résultats, ce sont les nichoirs installés dans des fermes car les granges sont un habitat traditionnel de l'effraie.

L'effraie se nourrit surtout de campagnols

Les hangars agricoles modernes, en structure métallique et généralement ouverts, ne conviennent pas à la chouette. Les nichoirs permettent de lui offrir des conditions optimales, notamment d'obscurité le jour. En plus, l'effraie est "une alliée des agriculteurs" souligne Clément Chauvet de la LPO Drôme-Ardèche car elle se nourrit de petits rongeurs. "Quand on inspecte les nichoirs, on prélève des pelotes de déjection, tout ce que la chouette n'a pas digéré, et l'analyse montre qu'elle mange à 80% des campagnols, un peu de souris domestique et de musaraigne mais en quantité moindre."

En 2002, la LPO a la certitude que deux nichoirs ont été utilisés pour la reproduction, à Montbrison-sur-Lez près de Grignan et Montélier dans la plaine de Valence. Idéalement, la ligue de protection des oiseaux aimerait constituer un réseau de nichoirs, car "les jeunes s'établissent dans un rayon de 10 kilomètres" précise Clément Chauvet.