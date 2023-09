Drôme : les chasseurs de Chatuzange-le-Goubet veulent réintroduire des faisans sauvages

Depuis des années, il n'y avait plus que du gibier lâché, élevé en captivité dans le secteur de Chatuzange-le-Goubet. Puis l'idée est venue en début d'année, à la fin de la dernière saison de chasse. "On avait quelques faisans et perdrix sur le territoire à la fin de la chasse. Ceux-là on a voulu les préserver" raconte Thierry, qui en est l'initiateur, "qu'ils puissent passer l'hiver et se reproduire." Avec ses collègues chasseurs de l'ACCA de Chatuzange, ils ont installé 55 agrainoirs en janvier / février sur la commune, qu'ils ont alimenté assidûment en hiver. Ces petits espaces couverts un peu en retrait des chemins abritent du grain et de l'eau. Les oiseaux peuvent trouver plus facilement de la nourriture ; notamment les faisanes qui peuvent ainsi laisser les nids et leurs petits moins longtemps exposés aux danger.

La mortalité a reculé. "Nos faisanes se sont reproduites. Entre cinq et dix nichées, ce que je n'avais jamais vu depuis 25 ans" se satisfait Thierry. "L'avantage c'est qu'il y a aussi des mésanges, des cailles, des merles et toute une catégorie de gibier qui n'est pas chassée qui vient se nourrir dans ces agrainoirs" ajoute Fabrice Gay, le président de l'ACCA de Chatuzange.

Reste la finalité et la critique : réintroduire du gibier en vue de l'abattre. "Non, l'objectif est de retrouver de la biodiversité, et on ne va pas mettre des postes de tir juste à côté, ça n'a aucun intérêt" répond Fabrice Gay. La limite est fixée à deux gibiers par personne par jour de chasse. "Il y a des communications qui sont faites, l'objectif est de maintenir une population et pas de tout détruire les efforts faits en une année". Il complète : "à partir du 10 décembre, la chasse à la poule faisane sera interdite. Seulement les coqs".

Une discussion a eu lieu ce vendredi avec des membres de la LPO sur le projet. L'un des agrainoirs avait été mal disposé par les chasseurs. "Il était en lisière d'un bois géré par la LPO au titre d'une mesure conservatoire dans le cadre d'un inventaire écologique. Il a été déplacé" assure Fabrice Gay qui insiste sur le bien-fondé du projet, "d'ailleurs la LPO recommande elle-même le nourrissage des oiseaux l'hiver, alors il n'y a pas de problème".