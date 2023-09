Drôme : les chasseurs veulent tirer "un seul" tétras-lyre, la LPO attaque en justice

La LPO d'Auvergne Rhône-Alpes a déposé des recours en justice contre tous les plans de chasse "tétras-lyre" des fédérations de chasseurs de l'arc alpin, et notamment contre celui de la Drôme. Selon les protecteurs des oiseaux, cette espèce est en très forte diminution depuis le milieu du siècle dernier et désormais seules 14 communes de l'est drômois abriteraient encore ces galliformes.

Le président de la LPO Drôme-Ardèche, Louis Granier ne peut donner aucun chiffre précis du nombre de tétras-lyre dans le département mais estime que l'espèce est en très forte régression. Et il s'interroge : "pourquoi en chasser un et un seulement ? Et pourquoi pas aucun ? Ça permettrait à cette espèce de reprendre du poil de la bête et de redonner de la vigueur à leur population." Car en effet le plan de chasse de la fédération drômoise ne prévoit de pouvoir tuer qu'une seul tétras-Lyre cette année.

"Dix tétras-lyre pourraient être chassés !"

Rémy Gandy, le président de la fédération des chasseurs de la Drôme, l'assure : les chasseurs drômois auraient le droit d'en tuer bien plus qu'un seul. L'OFB (Office Français de la Biodiversité) dans la Drôme autorise 10 tétras-lyre à chasser rien que pour cette saison. Il explique : "Ces plans de chasse nous donnaient les droit sur les trois dernières années, à 12 tétras-lyre il y a trois ans, 12 il y a deux ans et cette année 10. On en a inscrit 3 l'an dernier et 1 cette année". Les chasseurs drômois se disent donc particulièrement responsables en n'inscrivant à leur plan de chasse qu'un seul tétras-lyre cette année.

Et l'explication est simple, si le plan de chasse est à zéro, l'espèce n'est plus considérée comme du gibier. La fédération des chasseurs ne peut donc plus lui consacrer de budget ni de temps pour le suivi de l'espèce. Or Rémy Gandy estime que les chasseurs sont un peu les seuls à faire ce travail : "Les comptages, tout d'abord, parce que personne d'autre que nous ne les faits vu que cela s'effectue avec des chiens d'arrêt. Ensuite les opérations de réhabilitation de milieux, comme du débroussaillage pour les aider à venir nicher dans de nouvelles zones." Quand à la quantité exacte de tétras-lyre dans la Drôme le comptage effectué l'été dernier sur la toute petite zone où la chasse est autorisée en a révélé 27 individus. Une zone qui représente selon le chasseur moins de 10 % de la surface totale de présence des tétras-lyres dans le département.