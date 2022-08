Drôme : les cigognes migrent en avance, les martinets ont chaud, les populations d'hirondelles se stabilisent

Après plusieurs années à la baisse, le nombre d'hirondelles reste globalement stable dans la Drôme, selon le dernier décompte effectué par la Ligue de Protection des Oiseaux Drôme-Ardèche. "Dans le Vercors, le nombre de nids est stables. À Die, c'est la bonne surprise car nous avons deux fois plus de nids que l'année dernière. En revanche dans la plaine de Valence, c'est divisé par deux. Ce qui fait que le nombre d'hirondelles reste globalement stable", détaille Louis Granier, le président de la LPO Drôme Ardèche.

Ce constat est à prendre avec du recul car les personnes qui ont compté dans le secteur du Die ont été plus nombreuses que d'habitude. Mais ces disparités sont assez faciles à expliquer selon Louis Granier : "Cela s'explique notamment par l'agriculture intensive et la disparition des insectes volants. Les hirondelles se nourrissent exclusivement d'insectes volants".

Avec les fortes chaleurs, les petits ont tenté de quitter leur nid - Louis Granier, président de la LPO Drôme Ardèche

Cet été exceptionnel a été marqué par des épisodes caniculaires qui ont fait souffrir les martinets. "Ces oiseaux font leur nid sous les toits et avec les fortes chaleurs, les petits ont tenté de quitter leur nid et on a récupéré beaucoup au sol, indique le président de la LPO Drôme Ardèche. C'était de l'ordre d'une dizaine par jour, c'est énorme !"

L'autre fait notable, c'est la précocité de la migration des cigognes. "Ce n'est pas exceptionnel d'en voir dès la fin juillet-début août, explique Louis Granier. Mais là, c'est le nombre d'individus qui est très élevé. Le 22 juillet, on a compté 1 000 cigognes en vallée du Rhône. Et nous en sommes déjà à plus de 4 000 individus. Elles repartent car elles ne trouvent plus assez de nourriture".