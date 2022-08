Drôme : les habitants de Barcelonne et Châteaudouble appelés à économiser l'eau

Dans la plaine est de Valence, les sources ne permettent plus d'alimenter les villages de Barcelonne et Châteaudouble, tandis que la demande en eau a augmenté en parallèle. Si la situation dure, les communes de Montélier et Chabeuil seront à leur tour concernées.

Valence Romans Agglo appelle les habitants de Barcelonne et de Châteaudouble dans la plaine de Valence à la vigilance sur leur consommation en eau. "Nous vous demandons de limiter vos usages à la stricte consommation et à l'hygiène" indique la collectivité dans un communiqué diffusé ce lundi.

On demande aux habitants de réduire du mieux possible leur consommation - Maxime Durand, le directeur de la régie Eau de Valence Romans

La faiblesse des débits se confrontent à des tirages plus importants. "La demande est 30 à 40% supérieure à la normale sur ces communes-là pour des mois similaires" indique Maxime Durand, le directeur de la régie Eau de Valence Romans. "On a des usagers qui avaient des sources privées à sec, qui se reportent sur le réseau public. On a aussi des maisons secondaires occupées. La demande a grimpé, la ressource a baissé. L'équation est compliquée pour nous" développe-t-il.

Si la situation se tend encore, on devra prendre des mesures plus drastiques : la limitation des débits à la sortie des réservoirs, donc des pressions d'eau moins importantes pour ces abonnés

Le secteur est de l'agglomération est principalement alimenté par des sources issues du Vercors. Les faibles précipitations ont affaibli les niveaux. "On a des communes qui sont interconnectées en secours au syndicat des eaux de la plaine de Valence, qui demandent de l'eau aujourd'hui. C'est de l'eau qui vient de sources situées à Peyrus. Ce sont des sources qui en général donnent un débit de 300 à 400 m3 / heure. Aujourd'hui, on est à 43 m3 / heure. C'est presque dix fois moins que le débit classique" détaille Guillaume Arama, de la direction régionale de Véolia Eau Centre Est.

Pour le moment l'appel à cette vigilance accrue concerne environ 1 200 habitants. Si la situation ne s'améliore pas, les communes de Chabeuil et de Montélier seront à leur tour concernées. Et les restrictions seront beaucoup plus contraignantes. "On devra prendre des mesures encore plus drastiques : la limitation des débits à la sortie des réservoirs" prévient Maxime Durand.