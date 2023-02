Drôme : un centre de soins pour animaux sauvages s'installe à Chalancon

L'an dernier, l'association l'Hirondelle a soigné plus de 7.000 oiseaux et mammifères blessés ou malades, recueillis dans le Rhône où elle était basée jusqu'ici, mais aussi dans la Loire, la Drôme et l'Ardèche. Elle avait besoin d'un site plus grand, et convoitait un vaste domaine de 140 hectares à Chalancon dans le Diois. Elle vient de signer son achat chez le notaire et est officiellement propriétaire.

ⓘ Publicité

Le domaine coûtait 732 000 euros. L'association a collecté plus de 660 000 euros via une cagnotte en ligne et un mécène a avancé le reste explique Anne Fourier, chargée de développement au centre de soins l'Hirondelle : "c'est énorme, c'est une générosité incroyable, je ne réalise pas encore aujourd'hui! On a eu des dons, des messages d'encouragement de toute la France, de tous horizons. Même les petits dons, ça compte énormément pour nous aussi. Donc on est très très contents. On a signé la vente. Un mécène nous a avancé 70.000 euros pour boucler l'enveloppe. Donc il nous reste 70.000 euros à trouver mais on a 6 mois donc on est confiant. Et on espère avoir de l'aide aussi de la part du Conseil Régional et du Conseil Départemental de la Drôme. Nos demandes sont en cours d'instruction."

La cagnotte participative lancée par l'association est donc toujours en ligne. Le centre de soins pour animaux de Chalancon dans le Diois devrait pouvoir accueillir ses premiers pensionnaires ce printemps, parce que des locaux sont déjà sur site et rapidement aménageables.