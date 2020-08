Drôme : un épisode de pollution à l'ozone en cours dans la vallée du Rhône

L'épisode de pollution à l'ozone a démarré ce jeudi dans le bassin lyonnais et il a gagné la vallée du Rhône ce samedi. L'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, Atmo, a donc décidé d'activer sa vigilance jaune. Une large partie de la Drôme est concernée, principalement au niveau du couloir rhodanien.

Cette carte d'Atmo montre les territoires concernés par les vigilances jaune et orange. Une partie de la Drôme est en jaune (zone 9). - ATOMO

Ce type de pollution estivale est de plus en plus fréquente et ce week-end toutes les conditions sont réunies : de fortes chaleurs, un vent faible et un trafic routier très dense. Le pic de cet épisode de pollution devrait avoir lieu ce dimanche dans la Drôme.

Eviter le sport

Ce week-end, il est recommandé de réduire les activités physiques et sportives intenses, ou encore, pour les personnes vulnérables, de privilégier les sorties brèves, en évitant de sortir l'après-midi.