Drôme : une méthode japonaise pour reboiser à Bourg-de-Péage

Nathalie Nieson, la maire de Bourg-de-Péage, l'avait promis lors de la campagne des municipales : 10.000 arbres vont être replantés dans sa commune après les fortes chutes de neige de novembre 2019. Au bois de Naix, le service des espaces verts va utiliser la méthode Miyawaki, une méthode japonaise.

Un arbre par habitant

La municipalité voudrait avant 2026 planter un arbre par habitant : soit 10.000 arbres. Finalement, ce ne seront pas que des arbres mais aussi des arbustes dans le centre-ville. "C'est un budget à minima à 200.000 euros", explique Nathalie Nieson, la maire de la municipalité.

Ce mercredi 25 novembre, un Micocoulier de Provence a été planté en plein milieu du bois des Naix mais ce sera une exception. "L'idée est d'utiliser la méthode Miyawaki", explique Catherine Albrech, responsable des espaces verts. "C'est une plantation qui se fait sur des buttes, c'est davantage du reboisement. Par exemple, sur 1 m² vous avez trois arbres", précise-t-elle.

Des arbres encore fins d'à peine trois ans qui seront plantés très serrés par Julien Lefebvre et son équipe d'élagueurs : "Ça leur permet de pousser assez vite. Comme ce sont des arbres de différentes hauteurs, certains vont être ombragés dès le début. Il y aura de la sélection forcément mais on peut avoir une forêt pérenne au bout de vingt ans avec des arbres de 10 à 15 mètres de haut".

Le bois fait douze hectares. Une cinquantaine d'arbres sont tombés à cause de la neige et le bûcheron a estimé la quantité de bois tombés à plus de 300 mètres cube. Il faudra donc des mois pour tout replanter et la mairie annoncera au printemps la manière dont elle compte planter ses 10.000 arbres.