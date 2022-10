Drôme : une randonnée pour ramasser des obus dans le massif du Vercors

Ils ont marché plusieurs heures, affronté 1000 mètres de dénivelé et le tout dans la bonne humeur. 35 randonneurs bénévoles ont répondu ce mercredi 5 septembre à l'appel lancé par le Parc national des hauts plateaux du Vercors pour aller dépolluer de ses carcasses d'obus, une partie du col de Rousset.

Une opération inédite qui permet de joindre l'utile à l'agréable pour les randonneurs comme Alain : "c'est quand même dommage de laisser ce site pollué et même si je connais bien les lieux pour y marcher souvent, cette action m'a permis de sortir des sentiers habituels." Pas besoin de chercher bien longtemps, les morceaux d'obus sont partout, rouillés. Et dans de rares cas, des munitions non explosées ont été retrouvées, "ils feront l'objet d'un déminage par des professionnels" explique Anne-Julie Parsy, garde dans la réserve nationale.

"Ça faisait un moment que l'opération nettoyage était en réflexion"

"On se trouve ici en réserve naturelle nationale avec des missions de préservation et de conservation de milieux naturels", souligne Anne-Julie Parsy. "Dans ce cadre il était important de mener jusqu'au bout cette réflexion" appuie la garde. Une opération qui n'aurait pas été possible sans l'aide de tous ces bénévoles, les gardes étant trop peu nombreux.

une randonnée pour ramasser des obus dans le massif du Vercors - gardes et randonneurs © Radio France - Erwan Chassin

Pour les randonneurs, l'intérêt était d'avoir des explications sur le contexte de ces tirs d'artillerie, qui n'ont pas eu lieu en 39-45 mais bien dans les années 60 ; cette partie du massif étant utilisée comme terrain d'exercice de l'armée. Si la contamination des sols par cette ferraille rouillée n'est pas avérée, tous ces obus représentent en tout cas, une pollution visuelle.

Une fois collectés les morceaux d'obus ont été empilés sur site, car trop lourd pour être descendus à la main jusqu'au parking du col de Beure. C'est de là qu'est partie la randonnée. Les gardes nationaux planchent maintenant pour trouver une solution afin de retirer totalement ce métal grisâtre de ce si beau paysage.