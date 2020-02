Haute-Corse: une étude révèle la présence de perturbateurs endocriniens et cancérigènes présumés dans l'air

Des perturbateurs endocriniens, des substances cancérogènes dans l'air qui nous respirons, c'est ce qui ressort d'une étude réalisée par l'ONG Générations Futures. Cette étude s'est déroulée à partir de données sur la qualité de l'air dans plusieurs départements, et la Haute-Corse en fait partie.

En 2017 des traces de 25 pesticides différents ont été relevées dans l'air, notamment dans la plaine orientale. Et certains de ces pesticides peuvent s'avérer toxique, comme le Lindane, dont l’utilisation est désormais interdite en France mais dont on a retrouvé la trace dans l’air ambiant.

Des traces de plusieurs pesticides toxiques ont été retrouvées dans l'air - Génération Futures

Certaines de ces substances peuvent entraîner, selon certaines études, des cancers ou augmenter le risque d'autisme pour les bébés.

« On a des produits qui sont suspectés d’être cancérogènes, ou certains toxiques pour la reproduction, explique François Veillerette, directeur de Générations Futures. On a beaucoup de perturbateurs endocriniens, plus de la moitié ! Ça veut dire qu’on peut avoir pour le long terme une inquiétude »

La volonté de Générations Futures n'est pas d'affoler la population mais d'alerter sur les risques potentiels. « L’idée c’est de montrer qu’il y a des produits dangereux et de mettre tout en œuvre pour diminuer leur utilisation et retirer les plus dangereux de la vente le plus rapidement », ajoute François Veillerette.