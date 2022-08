Du ciment dans une vasque de la Ricchiusa…et des remous à Bocognano

La température est montée un peu plus dans le village de la haute Gravona le week-end passé. Un professionnel du canyoning a coulé dans l’eau un mélange de ciment, cailloux et résine pour faire remonter le niveau de l’eau. Le maire compte le sanctionner.

Un site naturel touché par la sécheresse, cela impacte évidemment les différentes activités économiques qui peuvent s’y dérouler. Exemple avec le canyon de la Richjusa, sur la commune de Bucugnà. Mais une initiative a été prise un peu trop précipitamment par l'un des professionnels, provoquant l’indignation de la population, et la réprobation du maire.

Pour faire remonter le niveau de l’eau dans le canyon, et ainsi sécuriser le site pour les randonneurs qui y plongent, du ciment a été coulé pour boucher certaines arrivées naturelles de la rivière.

Constatant la chose, des riverains indignés ont lancé un appel à manifester, relayé rapidement dans la population locale également via les réseaux sociaux. Les membres du collectif « Richjusa in Periculu » se sont déplacé in situ dimanche 7 août. Face aux deux scellages de béton et de ciment dans ces vasques, Hélène Bonardi, membre du collectif, réclame des mesures fortes pour protéger les cours d'eau insulaires.

« On voudrait que le site soit fermé pour le protéger et pour savoir l’impact de ces barrages et de la fréquentation. On pense que c’est quelque chose qui doit être fait dans toute la Corse. Il y a un manque de pédagogie, on ne se rend pas compte de ce qui se passe » estime la porte-parole de l'association.

Le maire ne laisse pas passer la faute

« Nous avons décidé de confectionner un bouchon avec des pierres de la rivière, du ciment et de la résine, pour colmater de petites brèches et faire en sorte que le niveau d’eau remonte pour assurer la sécurité des participants », explique Jean-Roch Chelos, de Corsica Activities, à ceux qui pointent du doigt son action sur le milieu naturel.

« Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Même si ça a été maladroit de notre part, cela se résume à quelques dizaines de centimètres carrés pour juste faire en sorte que l’activité puisse se dérouler en totale sécurité. Les deux bouchons ont été retirés, nous avons réparé très rapidement notre erreur », tente de rassurer Jean-Roch Chelos.

Sur place, une manifestation a été organisée et des échanges ont eu lieu. - Associu "Richjusa in Periculu"

Le maire de Bocognano n'écarte pas la possibilité de sanctions à l'encontre des entreprises qui n'auraient pas respecté le code de bonne conduite mise en place pour l'exploitation de ce site de la Richjusa. « Il ne s’agit pas de barrages, ce sont des bouchons. Ceci-dit, c’est condamnable, on n’a pas à faire ça sur un site. _Il (le professionnel en question ndlr) aurait dû nous demander l’autorisation, cela aurait été forcément refusé…_", assure Achille Martinetti.

Le premier magistrat de la commune assure, cela dit, faire preuve de vigilance et d'anticipation dans la gestion du canyon. « Il faut savoir que nous lançons un appel d’offre auquel les entreprises répondent, avec un cahier des charges précis. Vous avez onze groupes par jour, pas plus, qui peuvent monter sur la Richjusa. C’est un lieu véritablement géré. Il y a un code de bonne conduite à respecter. En ce sens, certainement, il y aura des sanctions ».

Leria-Maria Musso