Du fumier au chauffage : dans le Forez, Nicolas produit un gaz écolo et local

Face aux risques de pénurie de gaz cet hiver, la solution se trouve-t-elle dans le fumier des vaches ? Pour le moment, la méthanisation, qui permet de produire gaz, électricité et chaleur est marginale et une dizaine de fermes ont investi dans ce secteur dans la Loire depuis 2008.

Le fumier, c'est l'ingrédient numéro un de la méthanisation, ce processus biologique qui peut se transformer en gaz vert, en électricité ou en chaleur. Cette solution est produite localement, dans des fermes qui font fermenter du fumier avec d'autres déchets organiques, venus de l'industrie agroalimentaire.

A Verrière-en-Forez, près de Montbrison, la ferme de la famille Robert permet de chauffer les voisins : le lycée hôtelier du Forez et la salle des fêtes communale. Cette exploitation fait partie de la dizaine de fermes de la Loire a avoir installé un méthaniseur depuis 2008.

La chaleur n'a parcouru que quelques kilomètres entre le le lycée et une sorte de gros ballon que l'agriculteur, Nicolas Robert, surveille sur son écran plusieurs fois par jour. Et à l'intérieur de ce digesteur, il y a du fumier et des déchets organiques des industries agroalimentaires et tout ça chauffe à 48 degrés, 24 heures sur 24. Cette fermentation est ensuite transformée en chaleur. Et pour le lycée c'est une solution aussi économique qu'écologique, explique Nicolas : "le gaz vert permet de venir en complément du fioul et de couvrir 70 à 80 % des besoins de chauffage du lycée." Le méthane est aussi transformé en électricité, envoyée directement sur le réseau EDF.

La ferme de la famille Robert a décidé d'investir dans une station de bio gaz vert. © Radio France - Mathilde Errard

Et il peut aussi faire rouler des véhicules. La ferme a, depuis trois semaines, une sorte de station service. Ce n'est pas du gazole, mais du bio GNV (gaz naturel pour véhicule). "Cette énergie est deux fois moins chère au kilomètre que le gazole", assure Nicolas Robert. Mais pour le moment, le GNV n'est compatible que sur moins d'1 % des véhicules en circulation, selon des chiffres de 2020 de l'association française de gaz naturel véhicules et de l'Insee.