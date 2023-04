Du gaz produit par des déchets directement injecté dans le réseau en Moselle, une première dans la région

Les habitants de Montois-la-Montagne et des communes environnantes se chauffent désormais grâce à leurs déchets. Depuis le mois de janvier , les particuliers qui consomment du gaz reçoivent directement chez eux du biométhane, du méthane renouvelable, fabriqué au centre de stockage de déchets juste à côté. Ces déchets produisent déjà de l'énergie en se dégradant sur ce site depuis vingt ans. Sauf que jusqu'ici, le biogaz émis ne pouvait pas être utilisé sans transformation.

ⓘ Publicité

Une technologie baptisée Wagabox permet de le modifier, en le séparant des autres gaz, pour qu'il devienne du biométhane. Cette unité de production développée par l'entreprise Waga Energy, aussi grande qu'un terrain de basket, a été inaugurée, jeudi 6 avril. Environ 3.300 foyers peuvent être alimentés en biogaz, une première pour un site d'enfouissement de déchets dans la région. En France, le centre de Montois-la-Montagne est le cinquième à bénéficier de la technologie Wagabox.

Des prix moins fluctuants

"On est très fiers de pouvoir produire du biométhane qui est utilisé à 100% par les ménages", explique Éric Dumolin, directeur du stockage chez Suez dans le Grand Est, qui gère le site de Montois-la-Montagne. "C'est un procédé avec une efficacité énergétique de 98%. C'est donc un cercle vertueux, parce qu'avec les déchets qu'on produit tous les jours, nous arrivons à faire de l'énergie. Alors que ce sont les déchets dits ultimes, ceux qui n'ont pas réussi à être valorisés avant."

Les déchets sont tous enfouis dans des cellules pour protéger les sols pendant leur dégradation. © Radio France - Bastien Munch

À lire aussi Une première mondiale dans l'Yonne, du biométhane produit à partir de déchets

Mais l'injection de biométhane dans le réseau a quand même un impact sur le prix : ce biogaz est plus cher de 20% que le gaz classique pour les ménages. En revanche, ses tarifs sont beaucoup moins variables qu'actuellement. "On a une ressource locale, donc on va avoir un prix fixe, stable et avec une visibilité sur le long terme", assure Julien Tchernia, PDG de l'entreprise Ekwateur, qui va racheter l'énergie produite à Montois-la-Montagne. "C'est un investissement industriel, donc on sait combien l'industriel doit gagner pour rentabiliser."

Le gaz traité par la Wagabox est d'abord filtré puis distillé. © Radio France - Bastien Munch

"Sur le gaz qui vient de l'extérieur, on subit complètement les fluctuations de marché", continue-t-il. "Tous nos clients le vivent encore aujourd'hui, avec l'explosion des factures d'énergie quand Vladimir Poutine décide de fermer le robinet. Donc maintenant, en France, on se retrouve en concurrence avec les Japonais pour acheter du gaz de schiste américain. On est sur un marché d'importation qui fluctue énormément, alors qu'ici on aurait un volume de gaz anticipable, et un prix fixe. C'est tout simplement l'indépendance énergétique !"

La Wagabox occupe seulement une surface équivalente à celle d'un terrain de basket. © Radio France - Bastien Munch