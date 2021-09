Du Pays des étangs à Dabo, la Moselle Sud entre à l'UNESCO

Le dossier de "réserve de biosphère" défendu par le Pays de Sarrebourg a été accepté par l'UNESCO, ce mercredi 15 septembre. L'aboutissement de cinq années de mobilisation des élus et acteurs locaux pour la protection de la biodiversité et des paysages du sud-mosellan.

"On a plus beaucoup de voix ce matin..." Au bout du fil, Pierre Singer ne cache pas sa fierté. Le directeur du Parc de Sainte-Croix à Rhode et président du Conseil de développement du Pays de Sarrebourg savoure l'entrée à l'UNESCO en tant que "réserve biosphère" de la Moselle Sud, officialisée mercredi 15 septembre par l'organisation internationale qui tenait séance au Nigeria, et dont il l'un des initiateurs. "C'était un moment très fort parce que c'est 5 ans de reconnaissance, aussi pour ceux qui se battent depuis des décennies, qui se sont parfois fait jeter des assemblée parce l'écologie n'était pas de bon ton..."

Pas une "mise sous cloche"

Le territoire classé est une véritable mosaïque de paysages, d’écosystèmes et de patrimoines, composé de 138 communes pour 1.400 km², du Pays des étangs et la haute vallée de la Seille à l’ouest, la vallée agricole de la Sarre au centre et les massifs forestiers des Vosges à l’est : un patrimoine naturel, historique et patrimonial désormais préservé. "C'est une richesse inestimable" se félicitait Camille Zieger, Président du PETR du Pays de Sarrebourg, au moment de prendre solennellement la parole, par visioconférence, devant les membres de l'UNESCO, "c'est à chacun de nos habitants que cette reconnaissance s'adresse."

Modèle de développement durable

La Moselle sud se fixe plusieurs objectifs pour les 10 ans à venir : la conservation des écosystèmes, le développement économique et social respectant la nature et la culture locale et la recherche scientifique et l'éducation au public. "Il s'agira de faire de ce territoire un modèle en terme de développement durable. L'homme fait partie de la biosphère, ce n'est pas une mise sous cloche, on travaille pour les générations qui suivent" poursuit Pierre Singer qui cite des actions concrètes déjà engagées autour du lait, de la forêt, des abeilles... Car la démarche se veut aussi participative, avec une forte implication des habitants.