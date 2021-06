Du plastique retrouvé jusqu'à 2.200 mètres de profondeur dans la Méditerranée par des scientifiques

C'est un nouveau constat qui doit éveiller notre conscience : la mer méditerranée est envahie de déchets plastiques aussi à 2.200 mètres de profondeur. Pour la première fois une équipe de scientifiques italiens et monégasques sont allés explorer les fonds marins sur une zone à cheval entre la France, Monaco et l’Italie à cette profondeur et leur constat est terrifiant.

"On a trouvé des PVC lourds, des gobelets, des emballages, des pots de yaourt de la marque Chambourcy disparue en 1996. En terme d'objets, on a trouvé des morceaux d'avion en polyester, des motos, des pantalons. C'est un véritable inventaire." - François Galgani, océanographe à l'Ifremer

Des déchets qui sont arrivés là par les grandes villes : les villes portuaires, les villes comme Le Caire située près du Nil. Et qui ont de lourdes conséquences sur la faune et la flore : "il y a des filets de pêche qui sont perdus sur les fonds et continuent à pêcher, il y a des plastiques qui servent de support à des espèces qui normalement ne pourraient pas survivre à certains endroits, mais comme il y a des supports solides, ça leur facilite la vie. Il y a beaucoup de micro plastiques, on n'a pas encore mesuré les conséquences que cela peut avoir."

Plus au large, les déchets sont davantage liés à la pêche : on retrouve des filets perdus principalement.

Quelles solutions ?

Chaque année, huit millions de tonnes de plastiques se retrouvent au fond des océans, 400.000 à 600.000 tonnes en méditerranée, alors que faire ? Agir évidemment, ce serait l'idéal, mais ce n'est pas évident, il faut des moyens : "On ne nettoie pas les fonds sauf s'il y a une valeur particulière. Un filet de pêche ça peut coûter 30.000 euros, ça peut être réparé, recyclé et réutilisé. Dans certaines zones, il y a des gens qui vont chercher des filets. Mais la meilleure solution, c'est la prévention : soit des interdictions (des plastiques à usage unique par exemple), soit améliorer le recyclage et la collecte, une solution qui est soutenue parce que c'est aussi générateur d'emplois" explique François Galgani.