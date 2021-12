Du retard dans la livraison des nouveaux bacs de tri des déchets chez les habitants de Saint-Lô Agglo

Au premier janvier 2022, la collecte des ordures ménagères et des emballages va évoluer dans l'agglomération saint-loise et le tri va s'amplifier. Mais d'ici là, 30% des foyers n'auront pas encore reçu leurs nouveaux bacs. Pas d'inquiétude, leurs poubelles continueront d'être ramassées.

Au premier janvier prochain, l'agglomération saint-loise va changer son système de collecte des ordures ménagères et des emballages. Elle va l'uniformiser dans les 61 communes de l'agglomération. Sauf exception, chacun des 35.000 foyers aura un bac jaune pour recueillir l'ensemble des emballages et des papiers (les consignes de tri s'élargissent) et un bac gris pour les déchets résiduels.

Ces nouvelles consignes seront bien effectives dès le 1er janvier 2022 même s'il y a du retard dans l'acheminement des bacs chez les habitants. Seuls 70% des foyers auront reçu leurs nouveaux bacs d'ici la fin de l'année.

Des adaptations au moins jusqu'en mars

L'agglomération espère que toutes les maisons individuelles auront reçu leurs bacs d'ici début janvier. Ces habitants pourront appliquer dès lors les nouvelles consignes.

Pour l'habitat collectif et les professionnels, elle espère que tout sera en ordre d'ici le mois de mars.

Le ramassage des poubelles maintenu pour tous

En attendant, Saint-Lô Agglo veut rassurer : la collecte des ordures ménagères et des emballages sera bien maintenue pour tout le monde, après le 1er janvier. Ceux qui n'ont pas encore les nouveaux équipements continueront d'appliquer les anciennes consignes.

Mais attention, prévient la collectivité, les jours de collecte pourront être différents à partir du 1er janvier. Les nouveaux calendriers seront disponibles en mairie ou sur le site internet de Saint-Lô Agglo à partir du 15 décembre.

Des retards liés à la crise du Covid

Ce retard dans le déploiement des bacs est lié à la crise sanitaire, explique l'agglomération. Il y a eu des difficultés d'approvisionnement pour ces nouveaux bacs mais également du personnel en moins à cause du Covid-19 parmi les "ambassadeurs du tri" chargés de distribuer ces bacs.

A cela, s'ajoutent des difficultés de recrutement de ces personnels dans le bassin d'emploi du Saint-lois.

Des solutions au cas par cas dans l'habitat collectif et en zone rurale

Des solutions vont être étudiées au cas par cas, dans les immeubles en zone urbaine où le stockage des poubelles est compliqué mais également, pour tous ceux en campagne qui habitent par exemple au bout d'un chemin de plusieurs centaines de mètres, où le camion benne ne peut pas passer.

Plusieurs solutions sont étudiées. Il y aura peut-être des bacs cadenassés implantés à certains endroits ou des dotations de sac prépayés pour remplacer les bacs à d'autres endroits. Peut-être également des colonnes enterrées accessibles seulement avec un badge dans certains quartiers de Saint-Lô explique Fabrice Lemazurier, président de Saint-Lô Agglo.

Un numéro vert, le 0800 710 775, est en place pour toutes les questions des habitants. Il reçoit actuellement près de 300 appels par semaine.

Une facture à blanc à la fin de l'été 2022

Côté facture, rien ne changera l'an prochain. En revanche, dès 2023, c'est la redevance incitative qui s'appliquera. Les habitants du Saint-Lois paieront au nombre de levées, c'est-à-dire en fonction du nombre de fois où ils mettent leur poubelle pour que les éboueurs la vident.

"On devrait avoir une estimation des tarifs (part fixe de la redevance et montant des levées supplémentaires) à partir du printemps 2022 lorsque toutes les solutions techniques auront été trouvées et que les professionnels se seront positionnés", explique Fabrice Lemazurier. Une première facturation à blanc sera envoyée aux habitants à la fin de l'été 2022.