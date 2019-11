Du soleil dans les Vosges et des nuages en plaine : c'est à cause d'une inversion de température

Alsace, France

Vous l'avez remarqué en ce mois de novembre : une mer de nuages recouvre la plaine d'Alsace, alors qu'il y a un beau soleil sur le massif des Vosges ou encore dans la Forêt Noire.

Les météorologues d'Atmo-Risk expliquent ce phénomène parce que la plaine est une cuvette particulièrement protégée du vent, l'air frais s'y accumule et offre une inversion thermique entre la plaine et les sommets vosgiens.

Une inversion de température entre les sommets et la plaine

Sur les sommets, il y plus de turbulences, l'air est aussi plus doux et sec et offre des conditions plus défavorables aux brouillards.

Les météorologues expliquent aussi que : "Cette inversion de température va également jouer un rôle aggravant dans la persistance de ces nuages bas, en les emprisonnant près du sol. C'est cette conjonction de facteurs qui est responsable des pics de pollutions hivernaux en plaine d'Alsace."

C'est au mois de novembre explique Atmo-Risk que l'on observe le plus grand nombre de jours avec brouillards et/ou nuages bas en Alsace.

En moyenne, on ne dénombre que 55 heures de soleil en novembre, contre 228 heures en juillet.