Savoie : "Dynamiteurs de ruisseaux", une chanson contre les projets de carrières en Maurienne

La chanson s’intitule « Les Mauriennais - Là-haut », elle est en écoute sur Youtube, une musique entrainante, avec un texte précis qui se veut non anxiogène pour informer sur le projet de "Zone Spéciale de Carrières" . C'est un projet de plusieurs carrières de gypse, utilisé notamment dans la fabrication du plâtre. La ZSC concerne une large partie de la Haute-Maurienne Vanoise.

Les Mauriennais - Là-haut

Un trio de Mauriennais derrière cette chanson

La chanson est interprétée par Yann Fiard, originaire de Modane. Chanteur, musicien, interprète, il n’a pas hésité à rejoindre ce projet artistique « le sujet me tient à cœur, ces carrières mais aussi tout ce qui concerne l’environnement, nos vallées, nos belles montagnes. Je suis déjà engagé sur d’autres combats que les carrières, sur le Lyon-Turin par exemple. Nous, en tant que chanteur, nous ne sommes pas des prophètes, mais on fait passer des messages. Ensuite c’est aux gens d’aller se renseigner et de se faire une opinion. L’objectif de cette chanson c’est surtout de faire parler de ce projet de Zone Spéciale de Carrières ».

La chanson a été écrite par Christophe Duc, originaire de Maurienne et Jacques Vise l’a arrangé en studio. Aujourd’hui nous sommes au tout début du processus de la ZSC, l'enquête publique n’a pas encore commencé.

Une chanson pour fédérer contre la ZSC

« On va pas se taire, on va pas se laisser faire. On n’est pas né hier. C’est notre terre, non à vos carrières ». La chanson a permis de relancer la dynamique du collectif qui propose déjà de nombreuses réunions publiques et des pétitions sur internet . « La chanson permet de continuer à nous faire connaitre" dit Batiste Damevin, un des porte-parole du collectif. " A chaque fois qu’on en discute, les gens nous soutiennent. On sort d’une saison d’hiver et nous avons beaucoup informés les clients, les touristes, les personnes qui aiment et fréquentent la Maurienne ».

Les prochains rendez-vous du collectif