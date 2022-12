E. Leclerc ne distribuera plus de prospectus dans les boîtes aux lettres d'ici septembre 2023

Vous ne recevrez bientôt plus de prospectus des magasins E. Leclerc dans votre boîte aux lettres. Le président du comité stratégique, Michel-Edouard Leclerc, annonce ce dimanche soir dans un tweet et une interview au Parisien (article réservé aux abonnés) que les 700 supermarchés de l'enseigne n'enverront plus de papiers publicitaires, "d'ici septembre 2023".

"Des promos, oui, mais sans le gaspillage de 50.000 tonnes de papier", justifie l'homme d'affaires, qui met en avant une décision "bonne pour la planète".

Le coût du papier y est sûrement aussi pour quelque chose, puisqu'il a bondi de 40% en deux ans.

E. Leclerc imite Cora et espère faire bouger les choses

Michel-Edouard Leclerc suit l'exemple d'une autre chaîne de grande distribution, Cora. Cette dernière, 61 hypermarchés en France, mettra fin à l'impression et à la distribution de ses prospectus dès le 10 janvier prochain, ce qui représente une économie de 15.500 tonnes de papier par an.

E. Leclerc souhaite désormais entraîner tout le secteur avec lui, et faire comprendre à ses clients que si les promotions ne se voient plus sur le papier, elles seront toujours là en magasin.