"Earth Hour" : la ville de Nantes éteint ses lumières pour la planète

Ce week-end, la Cité des Ducs sera plongée dans le noir. Les lumières de la ville seront coupées entre samedi soir et dimanche matin, en soutien au mouvement "Earth Hour ", une opération mondiale et citoyenne pour la planète.

La Ville de Nantes et des milliers de villes du monde éteindront leurs lumières, samedi 26 mars à 20h30.

Les places Graslin et Bouffay, la cathédrale, la Grue jaune ou encore l'Hôtel de Ville, une dizaine de bâtiments publics vont éteindre leurs lumières samedi 26 mars à partir de 20h30 et jusqu'à dimanche au lever du jour, à l'occasion de l'opération "Earth Hour 2022". Le but est de lutter symboliquement contre le réchauffement climatique.

Une mobilisation mondiale

C'est une mobilisation citoyenne d'envergure organisée aux quatre coins du monde. Plusieurs millions de personnes sont invitées à éteindre leurs lumières, de Singapour à Londres, en passant par Sydney et New York.

A noter qu'à Nantes, la Place Royale restera illuminée de jaune et bleu en soutien à l'Ukraine.