Sécheresse : arrosage, lavage, remplissage de piscines, les premières interdictions dans la Vienne

À partir de ce mercredi 14 juin, le département de la Vienne passe en alerte pour les usages de l'eau qui proviennent des réseaux d'eau potable. Des températures en hausse ces dernières semaines d'un côté, un cruel manque de précipitations sur les mois d'avril et mai de l'autre, le préfet de la Vienne est obligé de serrer la vis. Le département connait une baisse notable de ses niveaux de ressource en eaux.

L'arrosage des pelouses, jardins, espaces verts

À commencer par la vidange et le remplissage des piscines, sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier a déjà débuté. Le lavage des véhicules par des professionnels est interdit, excepté s'ils sont équipés de hautes pressions ou disposant d'un système de recyclage de l'eau. Donc pour les particuliers à la maison, c'est non. Idem pour les nettoyages de toitures, trottoirs, façades, à part si c'est réalisé par un professionnel du bâtiment.

Concernant les interdictions entre 11h et 18h, elles concernent l'arrosage des pelouses, jardins, espaces verts, ou encore l'arrosage de terrains de sport, de jardins potagers. Enfin, pour les terrains de golf, interdiction de les arroser de 8h à 20h. En revanche, sont autorisés et sans limites, les usages prioritaires pour la santé, la salubrité, la sécurité civile ou encore l'abreuvement des animaux, précise la préfecture.