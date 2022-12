Eau de Paris : le Novotel Paris Centre Tour Eiffel passe aux fontaines à eau

En installant 22 fontaines à eau dans ses murs, le Novotel Paris Centre Tour Eiffel se passe de 400 000 bouteilles d'eau en plastique par an. Avec ses 800 chambres, l'établissement se devait de prendre des mesures importantes pour lutter contre la pollution plastique, explique le directeur Laurent Mauguit : "L'idée était de diminuer au maximum notre empreinte carbone et de trouver une solution radicale : c'est à dire de ne pas remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles en verre, et donc de proposer d'utiliser l'eau du robinet."

Les gourdes et carafes proposées aux clients du Novotel Paris Centre Tour Eiffel, pour ne plus utiliser de bouteilles en plastique. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Et c'est un changement qui fonctionne, les clients en grande majorité suivent le mouvement et remplissent à la fontaine leur gourde personnelle ou bien celle fournie par l'hôtel. Rabi, un client majorquin, a tout de suite adhéré à l'idée : "Je suis arrivé hier et dès que j'ai vu la fontaine dans le hall, j'ai su que j'allais l'utiliser car je voyage toujours avec ma propre gourde. Je pense qu'il devrait y en avoir dans tous les hôtels." Le directeur confirme : "On a eu une meilleure réaction de la part de nos client que celle attendue : ils sont très ouverts au changement. On avait des craintes vis-à-vis de la clientèle internationale et c'est celle qui réagit le mieux."

Un geste simple et écologique

Avec ce changement, le Novotel Paris Centre Tour Eiffel entre dans le réseau des 700 commerçants "Ici je choisis l'eau de Paris" qui propose aux Parisiens et touristes de remplir leur gourde d'eau gratuitement. "On a un des réseaux les plus importants en termes de fontaine, un maillage de 1200 fontaines dans l'espace public, explique Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique et président de l'entreprise publique Eau de Paris . On rajoute ce réseau, le premier réseau français de commerçants engagés, qui acceptent de recharger gratuitement la gourde des Parisiens ou des touristes." Déjà 700 commerçants font partie de ce réseau, "on n'a pas eu de mal à les recruter, affirme Dan Lert, on espère bien atteindre la barre des mille très rapidement." Pour les repérer, les commerçants ont un petit sticker sur la vitrine.

Boire l'eau du robinet, un geste simple, "le geste écologique par excellence" , souligne Dan Lert, avec l'objectif de supprimer les bouteilles d'eau en plastique. Car "multiplier l'accès à l'Eau de Paris" c'est une manière d'atteindre l'objectif fixé par la mairie de Paris : zéro déchet plastique pour les Jeux Olympiques de 2024.