Eau : "entre 30 et 70% de fuites d'eau dans les canalisations des Alpes-Maritimes" selon Renaud Muselier

Mobilisation générale pour l'eau ! Le patron de la région SUD dévoile son plan "Or Bleu" sur France Bleu Azur. Il détaille les différentes mesures de ce plan aux trois milliards et demi d'euros. La Région financera l’achat de récupérateurs d’eau de pluie pour les particuliers à partir de janvier 2024 et prévoit d’en installer sur l’ensemble du patrimoine régional (lycées, donc, mais aussi bureaux, bâtiments public) qui peut en être équipé, d’ici 2025. Ensuite le président de région espère aussi réduire le gaspillage.

"Dans les Alpes-Maritimes on a un problème, il y a un seul tuyau de canalisation pour tout qui délivre de l'eau potable"

Avec une spécificité azuréenne héritée de l'histoire : une seule canalisation d'eau potable qui délivre de l'eau pour arroser comme pour boire. Cela pose des problèmes environnementaux et cela fait bondir les prix de l'eau. Il va donc falloir corriger cela pour pouvoir déployer la réutilisation des eaux usées.

Trop de pertes d'eau

Ensuite, le réseau de canalisation est trop vieillissant. Le président de région SUD annonce : "nous sommes entre 30 et 70% de fuites d'eau dans les canalisations des Alpes-Maritimes". Un chiffre qui parait effarant.

"C'est pas la peine de trouver de l'eau si c'est pour la perdre dans les canalisations"