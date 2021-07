L'ARS sur demande de la mairie de Laffrey et de la préfecture de l'Isère procède à des analyses pour savoir d'où provient le problème sur le réseau de distribution d'eau depuis le début de la semaine.

Eau polluée à Laffrey en Isère : la mairie et la préfecture recommandent de ne pas la consommer telle quelle

"On dirait qu'elle sent un hydrocarbure". Un habitant de Laffrey explique sa perplexité et son inquiétude quand il met le nez au-dessus du robinet chez lui. Depuis dimanche 4 juillet, l'eau a une odeur étrange.

Ne pas la consommer comme ça !

"L'eau ne peut pas être consommée pour la boire, se brosser les dents ou laver des aliments à moins de la faire bouillir 10mn" écrit la mairie dans son communiqué :

Le communiqué de la mairie de Laffrey © Radio France - Capture d'écran

Pas encore d'explication de la part de la mairie ou de la préfecture, mais sur leur demande, l'Agence Régionale de Santé (ARS) procède en ce moment à des analyses de prélèvements faits sur place.

En attendant, et depuis mardi, la mairie de Laffrey, en Matheysine, accueille ses habitants pour récupérer des bouteilles d'eau.