Eau potable dans la Vienne : l'impossible équation pour se débarrasser du chlorothalonil, un fongicide

L'eau que l'on boit dans la Vienne est-elle toujours de bonne qualité? Il y a moins d'un mois, dans le Grand Poitiers, on ne pouvait plus boire l'eau du robinet pendant plusieurs jours, à cause de la présence d'un parasite . Ce mardi, le syndicat Eaux de la Vienne alerte sur la difficulté à traiter la présence continue d'un résidu de fongicide : le chlorothalonil.

Interdit depuis 2020 en France, mais utilisé pendant plus de 50 ans, il est toujours présent dans nos sols, et donc dans notre eau, ce qui pose problème puisqu 'il est soupçonné d'être cancérogène . Le seuil au-delà duquel l'eau ne peut plus être consommé est de 3 microgrammes par litre. Aujourd'hui, d'après le syndicat Eaux de la Vienne, les deux tiers du département sont au-dessus du seuil de qualité, soit entre 0,9 et 2,5. Dans une carte régulièrement mise à jour, le syndicat vous permet de voir où se situe votre commune.

"On est au pied du mur"

Il est très difficile de lutter contre les résidus de ce fongicide, regrette Rémy Coopman, président du syndicat Eaux de Vienne, qui assure la distribution de l'eau pour 300.000 personnes dans le département. "Aujourd'hui il n'y a aucune solution, on est au pied du mur", lance le responsable, qui rappelle qu'à l'heure actuelle, vu l'interdiction du produit, on ne peut plus faire de prévention, mais seulement de la réaction.

Celle-ci, justement est limitée. Deux forages ont bien été stoppés temporairement cette année quand les seuils étaient trop hauts dans certaines zones de la Vienne. Le syndicat compte aussi sur ce qu'il nomme l'"interconnexion" : lorsqu'un territoire rencontre un problème de chlorothalonil, on ouvre la vanne et l'eau d'une autre s'y engouffre, vient compléter le stock, ce qui permet en quelque sorte de diluer le souci. Cependant, le syndicat Eaux de Vienne estime que c'est une "solution de crise, pas durable, et qui fragilise d'autres points".

Développer les charbons actifs? 18 millions d'euros par an

Enfin, le charbon actif fonctionne pour filtrer le chlorothalonil. "Il est efficace mais sur une très très courte durée", glisse le président d'Eaux de Vienne, Rémy Coopman. "L'expérimentation donne de mauvais résultats puisque ceux que nous avons mis en place étaient prévus pour une durée minimale de 6 mois, alors que d'ordinaire, on les change tous les 4 ou 5 ans. Il s'avère qu'au bout de deux mois, on dépasse déjà les normes de qualité souhaitées, ce qui nous force à les changer", ajoute le président. Si "techniquement, on peut le faire", le patron d'Eaux de Vienne pointe du doigt une "gageure" d'un point de vue économique. "Si on développait ce système sur les 61 unités de distribution concernées par le chlorothalonil, ça ferait 18 millions d'euros par an", conclut Rémy Coopman.