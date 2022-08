Faut-il craindre une pénurie d'eau potable en Alsace ? Non, pas pour l'instant, même si les réserves diminuent, la production est toujours "excédentaire au regard des besoins". Mais les situations divergent selon les secteurs, et sont plus critiques, notamment, dans le massif vosgien.

Eau potable : en Alsace, "aucun risque" en plaine, situation plus fragile dans certaines vallées vosgiennes

"A ce jour, il n'y a pas de difficulté particulière. Nous avons encore des productions excédentaires au regard des besoins." Valérie Koch, responsable métiers production eau potable à la SDEA (syndicat des eaux de l'assainissement Alsace-Moselle), se veut rassurante.

Des villages entièrement dépendants des sources

Mais elle distingue trois situations : "En plaine, les forages prélèvent l'eau dans la nappe phréatique, et là, il n'y a aucun risque, même si la nappe baisse. Dans le massif vosgien, certaines communes - par exemple dans le val de Villé, sont alimentées par des sources mais sont sécurisées par des transferts d'eau qui viennent de la plaine. Et d'autres, dans les hauteurs ou dans la vallée de la Bruche, sont alimentées exclusivement par des sources et qui n'ont donc pas de secours."

Faire face aux situations d'urgence

Face à cela, une réflexion est en cours pour mettre en place des interconnexions entre les villages. Et pour les situations d'urgence, le SDEA a acheté un camion citerne il y a deux ans, capable d'alimenter une centaine d'habitants par jour. Il ne l'a pas encore utilisé pour des situations de sécheresse, "mais on est préparés, précise Valérie Koch. On a aussi des tuyaux pour faire des interconnexions d'urgence entre deux villages, un système de pompage qui nous permet de faire ce type d'opération."

Mais de façon générale, le SDEA demande à tous les Alsaciens de faire attention à leur utilisation de l'eau, notamment le weekend - c'est là qu'on constate les pics de consommation. Rappelons que 232 communes du Haut-Rhin et le sud-ouest du Bas Rhin font l'objet de restrictions à cause de la sécheresse.

