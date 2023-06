Eau potable : un vaste chantier pour sécuriser l'approvisionnement du secteur de Condé-sur-Vire

Dans le secteur de Condé-sur-Vire, l'été dernier, on a frôlé la coupure d'eau potable au robinet et la distribution de bouteilles d'eau. C'est pour remédier à cette situation, essayer de l'éviter, que Saint-Lô Agglo mène de gros travaux en ce moment entre le secteur de Fumichon à St-Lô et Saint-Jean-d'Elle.

Ce sont des travaux d'interconnexion entre l'usine de Fumichon qui pompe l'eau de la Vire et celle de Couvains qui pompe dans la rivière l'Elle, des secteurs qui pourront donc, d'ici quelques mois, s'entraider. Or l'Elle et la Vire sont deux cours d'eau très importants pour l'alimentation en eau potable car le Saint-Lois ne dispose pas d'eau souterraine.

Actuellement, une tranchée est ouverte dans le bourg de St-Jean-des-Baisants où s'activent plusieurs pelleteuses. Au total, 8,5 kilomètres de canalisations vont être posées d'ici la fin septembre. Un chantier de 2,2 millions d'euros financé par l'agence de l'eau Seine-Normandie, le Syndicat départemental de l'eau et Saint-Lô Agglo.

Une interconnexion entre les réseaux d'eau de l'Elle et de la Vire

Ces travaux d'interconnexion vont permettre de sécuriser le secteur de Condé-sur-Vire (près de 2500 abonnés) qui n'avait pas de solution de secours jusque là, en cas de problème, que ce soit la sécheresse et le manque d'eau dans la Vire ou bien une panne, une casse matérielle, une pollution.

Cette sécurisation qui fonctionnera dans les deux sens, ne sera pas opérationnelle avant la fin de l'été. En attendant, d'autres solutions sont mises en oeuvre pour mieux oxygéner l'eau du barrage de Semilly par exemple afin de pourvoir l'utiliser plus longtemps durant l'été pour produire de l'eau potable.