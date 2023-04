Eau - Pourquoi Valence est à la pointe pour gérer les fuites de canalisations ?

À Valence, 15% de l'eau est perdue dans les fuites des canalisations. Ça paraît beaucoup, mais c'est en fait un des plus bas de France. "C'est très difficile de faire mieux, il faudrait remplacer l'intégralité des canalisations d'un coup. Notre objectif est d'atteindre 13% dans les prochaines années", explique Maxime Durand, directeur général de la régie Eau de Valence Romans Agglo. Alors que le gouvernement a annoncé débloquer 180 millions d'euros "en urgence" pour réparer les fuites sur les canalisations, l'agglomération valentinoise a anticipé. La régie, qui couvre 10 communes de l'agglomération, a investi fortement pour à la fois prévenir les fuites, mais aussi pour les réparer rapidement.

C'est au centre opérationnel, situé rue de Mauboule à Valence, que tout se passe. Sur un écran géant, une carte représente le réseau de distribution d'eau, surveillé par 650 capteurs, le "réseau le plus dense de France", selon Maxime Durand. Si un de ces capteurs s'affiche en rouge, Olivier Baumann, responsable distribution, peut cliquer sur le capteur et écouter le bruit : "avec une oreille exercée, on arrive à savoir si c'est une fuite".

Un écran qui montre le réseau de distribution de Eau de Valence Romans Agglo © Radio France - Alexandre Berthaud

Une fois la suspicion de fuite confirmée, l'ordinateur est capable de la situer au mètre près. "On envoie un agent sur place, il sonde, confirme, et ensuite on répare". La promesse : une fuite qui déborde sur la chaussée est réparée en deux heures, une fuite qui reste souterraine en 24 heures maximum.

Le centre technique de prévention a couté 500.000 euros : il a été rentabilisé en deux ans grâce aux économies liées aux fuites d'eau. La régie investit également près de quatre millions d'euros par an pour remplacer les canalisations. "Avec l'intelligence artificielle, on peut anticiper et changer les tuyaux qui risquent le plus la fuite", avance Maxime Durand. Plusieurs 'chasseurs de fuites' sont également mobilisés sur le terrain, là où des capteurs ne sont pas encore mis en place.