Sécheresse dans le Finistère: le moulin de Keriolet à l'arrêt depuis près de trois mois

Par le passé, le moulin a déjà été arrêté, brièvement, quinze jours en fin de saison estivale, par exemple. Mais cette fois-ci, la situation est beaucoup plus préoccupante. La source qui alimente le moulin est quasiment à sec.

Le silence règne

Quand on arrive aux abords du moulin, ce qui frappe d'abord, c'est le silence. Une quiétude anormale qui est loin de ravir Carmen Le Bras. Cette salariée de l'association Cap sur les Moulins travaille au moulin de Keriolet depuis 13 ans, elle n'a jamais vu une telle situation. "Je commence à trouver ce silence pesant. Les gens chuchotent quand ils entrent, on se croirait dans une bibliothèque" explique-t-elle. Habituellement, entre les bruits des engrenages, de l'eau et le tic-tac de la meule, il faut parler fort pour se faire entendre.

Un moulin bientôt à court de farine

Si c'est le silence qu'on remarque le plus, la principale conséquence d'un moulin à l'arrêt concerne surtout la production de farine. Les stocks s'amenuisent. Le moulin, qui fonctionne toute l'année, profite généralement de l'hiver et d'une baisse de fréquentation pour moudre la majeure partie de sa production annuelle de farine.

La déviation de la source qui alimente le moulin de Kériolet complètement asséchée. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Pour l'instant, Carmen Le Bras n'a aucune idée de quand elle pourra relancer la roue du moulin. La source qui l'alimente a encore besoin de beaucoup de pluie pour revenir à un niveau normal.