Eau : un projet pour irriguer des terres agricoles grâce aux eaux usées à Mont-de-Marsan

Si vous habitez Mont-de-Marsan dans les Landes, vous doucher ou tirer la chasse d'eau permettra peut-être bientôt d'irriguer des champs agricoles. Un projet est actuellement à l'étude sur la station d'épuration de Conte (l'une des deux de la ville). Il s'agit de voir comment récupérer le million et demi de m3 d'eau traité par la station pour irriguer près d'un millier d'hectares. Une idée appréciée des agriculteurs, qui solutionnerait le manque d'eau grandissant. Avec le réchauffement climatique, les sécheresses se multiplient, et s'intensifient.

Il n'y a qu'une petite dizaine de projets du genre pour l'instant en France. Des territoires qui, comme les Landes, prennent les devants. Car la réglementation actuelle ne permet pas de récupérer les eaux usées. Mais plus pour longtemps, elle va changer d'ici l'été . Une mesure qui sera intégrée au plan "eau" du gouvernement.

Une eau filtrée avant d'irriguer

A Mont-de-Marsan, le projet est déjà bien avancé, et budgété. Il coûterait 20 millions d'euros dans sa globalité. Une somme conséquente, il y a beaucoup à faire. Comme construire les cinq réservoirs de stockage. "Ils feront entre 300 et 500 000 m3" détaille Julien Rabe, en charge du dossier à la Chambre d'agriculture. Mais avant d'arriver sur les cultures, l'eau devra être "nettoyée". "L'eau va être filtrée, expose Julien Rabe. On va enlever tout ce qui est bactériologie, virus etc. Tout ce qui présente un risque nécessaire pour le consommateur."

Cela impose des modifications au sein même de la station d'épuration, confrontée à une difficulté ces dernières années, raconte Julien Rabe : "L'été, l'étiage du cours d'eau dans lequel finissent les eaux usées est devenu trop bas. Il n'y a plus assez de volume pour diluer."

Le premier réservoir en 2025

Un manque d'eau qui impacte aussi les agriculteurs. Eux pompent les cours d'eau l'été, pour irriguer leurs terres. Avec ce système de recyclage, ils n'auront plus à le faire. "Tout ceux qui utiliseront les eaux usées s'engagent à ne plus se servir dans le Ludon. Nous aurons pratiquement droit au même volume, nous aurions aimé plus, mais on s'adaptera" relate François Lesparre. Une trentaine de ses hectares pourront profiter des eaux usées. "Tout le monde se dit que c'est l'opportunité à ne pas laisser passer. C'est la solution, nous n'en avons pas d'autre", rajoute François Lesparre.

Le premier réservoir devrait voir le jour en 2025, il stockera l'eau en période estivale, quand les rivières seront au plus bas. Le projet pourrait être terminé en 2027. D'autres villes des Landes y réfléchissent pour leur propre station d'épuration : Hagetmau, Nogaro ou encore Villeneuve-de-Marsan.