Eboulement à Fécamp : l'hypothèse d'une brigade urbaine partagée sur les bords de falaise

Comment faire face au recul des falaises de la Côte d'Albâtre ? C'est l'enjeu des prochaines années à venir après l'éboulement spectaculaire au Cap Fagnet à Fécamp, du 22 février. Dans leur rapport dont les conclusions ont été présentées mercredi, les experts de l'Etat insistent sur le fait que la situation sera à réévaluer "au gré des éboulements", même si les riverains sont autorisés à regagner leurs maisons.

"On est sûrs de rien. La nature a toujours été plus forte que nous, elle nous impose son tempo. C'est pour cette raison que les grands sites de France, dont le syndicat mixte Opération Grand Site Falaises d'Etretat suit le sujet depuis très longtemps avec l'Etat, de manière à préserver ses paysages. On sait que le réchauffement fragilise le paysage, mais one ne sait pas vraiment à quel moment ces événements peuvent arriver", explique Florence Thibaudeau-Rainot, présidente du syndicat mixte Opération Grand Site Falaises d'Etretat Côte d'Albâtre, vice-présidente du conseil départemental de Seine-Maritime. Elle était l'invitée de France Bleu Normandie ce jeudi.

Selon Florence Thibaudeau-Rainot, on assiste de plus en plus fréquemment "à des phénomènes de sécheresse, de montée des eaux, de périodes de gel qui font que ça fragilise les falaises. Et puis évidemment, l'entrée d'hyper fréquentation avec un piétinement massif. Et il convient aujourd'hui vraiment de dire qu'il faut arrêter de mépriser ces paysages." La vice-présidente du conseil départemental de Seine-Maritime explique que la situation est surveillée "comme le lait sur le feu. Si les experts nous disent quinze mètres, c'est qu'ils ne prennent aucun risque. C'est bien la volonté évidemment des élus de ne prendre aucun risque."

Enfin, Florence Thibaudeau-Rainot précise "travailler en ce moment avec les collectivités à la création d'une police, une brigade en fait sur site qui serait partagée sur les treize communes, un peu comme les brigades équestres avec les gendarmes. Ce serait une brigade urbaine partagée."

