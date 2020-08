Éboulement à la cascade du voile de la mariée : les touristes bravent l'interdiction d'accès au site

A Bocognano, l'accès à la cascade du voile de la mariée est interdit jusqu'à nouvel ordre. Samedi 1er août, quatre personnes ont été blessées par un éboulement sur le site. La mairie a pris un arrêté, dimanche 2 août pour interdire de s'approcher des lieux.

Mais rien n'y fait. "On a vu des gens montés donc on s'est dit qu'on allait y aller aussi. Et puis l'arrêté est écrit en tout petit", explique Stefan, installé au pied de la cascade avec des amis, le temps d'une pique-nique. Ils sont nombreux chaque jour à faire de même. "Je suis quelqu'un qui respecte les règles. J'y suis montée mais j'avais les jambes qui tremblaient en arrivant. Et puis je ne sais pas ce qui nous attend quand on va revenir à notre voiture. Mais voilà, cela fait un an que nous préparons ce voyage. On a vécu le coronavirus. Cela a été dur alors je brave l'interdit."

Une échelle en bois pour accès

"Nous déconseillons fortement aux randonneurs de se rendre sur place. Il y a eu un éboulement samedi, cela peut se reproduire", souligne le Major Patrice Bonissone du Groupement des Gendarmes de Haute-Montagne d'Ajaccio. Le sapeur pompier a constaté lui aussi de nombreuses personnes sur place.

En effet, pour s'y rendre, l'accès est certes bloqué par une barrière, mais à côté, une échelle en bois permet de s'engouffrer dans le chemin de randonnée menant à la cascade. "Qui dit échelle, dit accès donc forcément on y va", sourit un randonneur.

Des analyses de la roche sont actuellement en cours pour évaluer le niveau de dangerosité et de fragilité du site.