Eboulement au sommet du Canigou : les randonneurs appelés à la prudence dans les Pyrénées-Orientales.

Ce lundi la cheminée qui permet d'accéder au sommet du Canigou dans les Pyrénées-Orientales est a nouveau ouverte. Elle a été fermée dimanche après-midi le temps de laisser intervenir les secours après l'éboulement qui a fait cinq blessés lors de la course à pied. Après un déblaiement sommaire effectué par les équipes des refuges du massif ce lundi, cette voie est à nouveau accessible. Mais les CRS de Bolquère appellent à la plus grande vigilance voire même à renoncer à passer par cet accès si vous n'êtes pas un randonneur aguerri. La vidéo ci-dessous, captée à distance par une randonneuse est assez édifiante.

Nouvelle rassurante du blessé grave

Parmi les cinq blessés, le plus gravement touché, un Lot-et-Garonnais qui participait à la course est toujours hospitalisé. Il souffre d'une fracture du bassin.

Phénomène amplifié par la canicule.

Les éboulements sont fréquents en montagne l'été mais avec les fortes chaleurs qui se sont installées depuis le mois de juin sur le département, la situation dans le massif est un peu plus délicate qu'à l'ordinaire. Bruno Marin, guide en montagne et responsable de l'agence randonades 100% Pyrénéennes à Prades : "L'hiver il y a l'action du gel, les blocs rocheux peuvent se fendre ou bien la terre contenue entre les blocs diminuer de volume. Au printemps, à l'occasion d'un orage l'eau se glisse dans les fentes , la terre s'y gorge d'eau , et la roche se détache.

Mais ce phénomène-là, doublé à la chaleur qui peut faire monter la pierre jusqu'à 50° surtout quand elle est sombre, génère des instabilités dans les enrochements. Bruno Marin accompagnateur en montagne.

Bruno Marin constate aussi que les contreforts du Canigou sont particulièrement secs cet été, "les zones que l'on a toujours vu en tourbières sont complètement asséchées et on avait jamais vu ça, on voit aussi plein de petits ruisseaux que l'on traverse à gué en randonnée où le niveau de l'eau est de plus en plus bas"

Le massif des Pyrénées particulièrement exposé au réchauffement climatique

Le massif des Pyrénées est le plus au Sud de l'Europe. Didier Vergès est chargé de projets pour l'Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique : "ce massif c'est aussi le référent de ce qui va se passer éventuellement dans les autres chaînes montagneuses. Avec les données que nous collectons,

On peut confirmer qu'il y a une augmentation des températures au niveau des Pyrénées de 1,6 degrés depuis 1960.

"Une augmentation des températures qui entraîne des manques hydriques et qui rend donc la terre très sèche. Alors si en plus il y a une activité humaine, le sol est d'autant plus fragilisé. Le terrain ne va pas se comporter de la même manière si il y a une personne qui passe ou si ce sont des milliers de personnes qui transitent au même endroit." La sécheresse peut aussi provoquer des déracinements d'arbres, alors pour Didier Vergès, il va falloir revoir nos habitudes. Il s'interroge notamment sur la bonne période pour organiser des courses en montagne : "D'autres saisons seraient sûrement plus favorables sans s'exposer de manière aussi forte à ces risques là, on peut par exemple penser au printemps."