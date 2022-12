Eboulement dans la Tinée : la RM 2205 reste coupée au moins jusqu'à ce dimanche matin

Suite à la coupure à la circulation, ce vendredi 9 décembre après-midi, de la RM 2205 au niveau de Rimplas, les équipes de la Métropole ont décidé de purger un bloc rocheux d’environ 40 m3. L'intervention aura lieu ce dimanche matin avant une éventuelle réouverture de la route.

ⓘ Publicité

En attendant, La RM 2205 reste fermée à la circulation, dans les deux sens, ce samedi.

Vous pouvez emprunter des déviations par la RM 2565 (Vallée de la Vésubie) via Saint-Martin-Vésubie et la Colmiane ou par la RD28 (Vallée du Cians), puis par le col de la Couillole (RD et RM30) jusqu’à Saint-Sauveur-sur-Tinée. L’accès aux stations de ski reste possible par ces itinéraires.