Éboulement de terrains à Celles-sur-belle : les lieux sont sécurisés, aucun blessé

La chaussée de la rue des mésanges à Celles-sur-belle (79) s'est effondrée à côté d'un poteau électrique. Il n'y a aucun blessé. Les familles qui habitent la rue et qui sont les plus touchées ont été relogées en attendant un retour à la normale.

Un effondrement de terrain a eu lieu à Celles-sur-belle dans les Deux-Sèvres, sur une profondeur d'environ 3 mètres. Ce n'est pas la première fois qu'un événement de ce type a lieu dans la rue des mésanges. La chaussée est en proie à ce genre d'effondrement à cause d'un sous-sol poreux selon la gendarmerie de Niort.

Pas de blessés, les familles relogées

Un poteau électrique a été endommagé lors de l'éboulement. Le gaz et l'électricité ont été maintenus dans la rue, avec une coupure pour les deux foyers les plus proches de l'éboulement. En ce qui concerne le réseau d'eau, l'effondrement a provoqué une fuite ce qui empêche la rue d'être fournie.

Les deux familles les plus touchées ont été relogées par la mairie au Lac de Lambon, dans des chalets. Il n'y a aucun blessé. Une réunion aura lieu lundi entre la Mairie et la Préfecture pour demander l'analyse du sol par un géologue. A l'heure actuelle l'intervention est trop risquée, et la rue est fermée à la circulation même si les lieux sont sécurisés.