Échirolles : la nouvelle déchèterie ouvre ses portes

Après plus d'un an de travaux, la nouvelle déchèterie d'Échirolles (Isère) a été inaugurée ce mardi 2 février. Le site, plus spacieux et plus moderne, pourra accueillir jusqu'à 20.000 tonnes de déchets chaque année.

La nouvelle déchèterie de la commune d'Échirolles, dans l'agglomération grenobloise, située au 56 avenue de la République, juste à côté de l'ancien site, a ouvert ses portes au public ce mardi 2 février. Les travaux, démarrés en octobre 2019 et qui ont coûté 2,15 millions d'euros, ont permis de faire sortir de terre une déchèterie de 4.100 mètres carrés, soit plus de trois fois la taille du site précédant, qui va permettre de recevoir jusqu'à 20.000 tonnes de déchets chaque année.

Le nouveau site est plus spacieux et mieux organisé. © Radio France - Louise Buyens

L'inauguration du site s'est faite sous la pluie et en présence du président de Grenoble-Alpes Métropole, Christophe Ferrari, ainsi que du vice-président en charge de la gestion des déchets, Lionel Coiffard, et du maire communiste d'Échirolles, Renzo Sulli.

Les élus (Lionel Coiffard, Christophe Ferrari et Renzo Sulli) coupent le ruban à l'inauguration de la déchèterie d'Échirolles. © Radio France - Louise Buyens

Un accès facilité pour les usagers

Avec ses plus de 4.000 mètres carrés, la déchèterie est beaucoup plus grande, accessible et confortable que la précédente. "C'est le jour et la nuit", remarque Mohammed Guérid, chef d'équipe en charge du site. "La configuration de l'ancienne déchèterie faisait que les particuliers partageaient l'espace avec les services techniques de la commune donc les entrées et sorties étaient parfois compliquées et les temps d'attente pouvaient être longs. Maintenant, on peut accueillir les usagers dans de meilleures conditions", poursuit l'employé.

L'autre avantage mis en avant par les élus est l'amoindrissement des nuisances sonores pour les riverains. Placée en hauteur par rapport à l'ancien site, la nouvelle déchèterie échirolloise est plus éloignée des habitations, ce qui devrait, logiquement, limiter le bruit induit par le déchargement de certains déchets dans les bennes et le passage des voitures et camions.

Plus de déchets triés et plus de sécurité

La déchèterie d'Échirolles est la 3e de la métropole grenobloise à être reconstruite ou rénovée après celle de Vif (en 2014) et de Saint-Martin-d'Hères (en 2018). Les déchèteries de Sassenage, Varces, Grenoble-Jacquart et La Tronche-Fontaine seront les prochaines. Ces rénovations représentent un investissement total de 32 millions d'euros d'ici à 2030.

Deux bacs distincts accueillent les ampoules et les tubes néon. © Radio France - Louise Buyens

Chaque panneau indique si les déchets sont autorisés ou interdits dans la déchèterie. © Radio France - Louise Buyens

L'équipement échirollois répond aux nouvelles règles de tri en vigueur dans la métropole grenobloise. "Aujourd'hui, on doit être plus précis et trier beaucoup plus de déchets différents : peinture, piles, solvants, ampoules, électroménager, bois ou encore déchets verts", explique Christophe Ferrari, le président de Grenoble-Alpes Métropole. Pour ce faire, le site contient une dizaine de bennes dont chacune correspond à un type de déchet particulier. Des points de collecte dédiés aux déchets dangereux ou encore une zone de distribution de compost ou de broyat sont également en accès libre. "Notre travail est qu'aucun déchet ne finisse à la décharge ou à l'incinération", ajoute Lionel Coiffard, vice-président en charge de la gestion des déchets à la métropole grenobloise.

Côté sécurité, afin de lutter contre les dépôts sauvages devant l'entrée de la déchèterie pendant les horaires et jours de fermeture, des caméras de vidéosurveillance sont installées sur le site.

Objectif réduction des déchets d'ici à 2030

Cette nouvelle déchèterie rentre dans le cadre du plan recyclage et déchets de la métropole pour 2030. Parmi les objectifs figure la réduction de 20% de déchets par habitant sur le territoire métropolitain et le recyclage des deux tiers des déchets collectés en déchèterie.

Pour atteindre ces objectifs, le site d'Échirolles propose aux usagers de récupérer des matériaux, de l'électroménager qui peut être réparé ou encore divers produits comme des pots de peinture, "pour être plus frugal au lieu d'avoir une attitude de consommateur qui ne fait que jeter", souligne le maire d'Échirolles, Renzo Sulli.

Des emplacements sont dédiés aux dépôts de produits et autres électroménagers qui peuvent être réutilisés. © Radio France - Louise Buyens

La déchèterie en quelques chiffres :

Chantier démarré en octobre 2019.

Des travaux qui ont coûté 2,15 millions d'euros.

4.100 mètres carrés de surface.

Une capacité d'environ 20.000 tonnes de déchets par an.

Une dizaine de bennes permettant de recueillir autant de types de déchets.

En tout, la métropole grenobloise compte 21 déchèteries qui récoltent annuellement 100.000 tonnes de déchets, ce qui correspond à environ 200 kg par habitant pour l'année 2019. 86% de ces déchets ont ensuite été revalorisés.