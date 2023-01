Echouages de dauphins : "Interdire la pêche n'aurait aucun sens en Normandie"

L'alerte lancée par la Ligue de Protections des Oiseaux fait suite à un échouage très important de dauphins depuis début décembre 2022 notamment sur la côte Atlantique, près de 300 échouages selon les comptes de l’ observatoire Pelagis.

Des animaux qui sont marqués par des traces humaines ; traces de filets ou nageoires coupées.

ⓘ Publicité

La LPO pointe du doigt les pêcheurs et demande des mesures : une interruption d'au moins un mois de certaines pratiques de pêche - chalut pélagique et fileyeurs- soupçonnées d'avoir causé la mort des animaux.

Peu d'échouages de dauphins en Normandie

Il faut agir maintenant dit la LPO il en va de la survie des dauphins et il y a des moyens comme l'arrêt de la pêche à certaines périodes. Une mesure qui n'aurait pas de sens en Normandie estime Dimitri Rogoff, le président du comité régional des pêches, alors qu'il y a peu d'échouages de dauphins sur nos côtes : "Cela arrive quelques fois mais il y a peu de cas, par exemple quand il y a de grands pélagiques qui viennent. Mais on n'utilise pas les mêmes méthodes de pêche et il n'y a pas lieu de prendre des mesures draconiennes au niveau normand, cela doit être localisé ça n'aurait pas de sens chez nous." Dimitri Rogoff qui estime cependant qu'il faut agir ensemble pour régler le problème et que pour ça le comité national des pêches a mis en place un plan national.

La LPO demande à chaque citoyen de se mobiliser

La LPO Normandie confirme que la Normandie est moins touchée que le Golfe de Gascogne. Il s'agit bien de mettre en place des mesures ciblées assure Cyril Marteau directeur du pôle de protection de la nature à LPO France. "Les scientifiques recommandant différentes méthodes pour stopper cette mortalité et notamment la fermeture de la pêche dans certains endroits et pour certains engins. En France, ça n'a jamais été décidé mais il faut le faire dès maintenant là où il y a des difficultés. Il en va de la survie des dauphins." L'interdiction serait la plus efficace notamment dans la période du 15 février au 15 mars où l'on observe un pic d'échouages notamment dans le golfe de Gascogne.

La LPO demande des actions maintenant et propose à chaque citoyen de se mobiliser L'association prévoit d'envoyer un courrier à l'Elysée le 31 janvier et propose à chaque citoyen de signer le courrier sur son site internet