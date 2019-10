Échouement du Rhodanus: Vers un pilotage obligatoire dans les Bouches de Bonifacio ?

L’échouement du cargo Le Rhodanus pose à nouveau une question. Celle de l’obligation pour les navires de faire appel aux pilotes d’une station maritime pour traverser entre les deux îles. Depuis 2014, les stations sardes et corses sont opérationnelles, mais faire appel à elles n’est pas obligatoire.

Le Rhodanus n'a pas viré à temps et a poursuivi sa route vers la côte

Bonifacio, Corse-du-Sud, Corse, France

Chaque année, environ 3.500 navires traversent les Bouches de Bonifacio. Cette route maritime qui passe entre la Corse et le Sardaigne verrait également passer environ 350 navires transportant des matières dangereuses (l’interdiction s’applique uniquement aux navires battants pavillons français et italien) selon Alain Tafani, le président de la station de Corse du Sud.

L’échouement du Rhodanus, la nuit du 12 au 13 octobre dernier, nous rappelle que la navigation en mer, même s’il s’agit de la Méditerranée, n’est pas sans risque. Le Rhodanus transportait des bobines d’acier. On ne peut qu’imaginer ce qu’il se serait passé, s’il s’agissait de produits issus de l’industrie pétrochimique.

Seulement 10 navires guidés depuis 2014

« Il faut renforcer la sécurité dans les Bouches de Bonifacio » a annoncé Elisabeth Borne, la ministre de la transition écologique qui s’est déplacée en Corse après l’accident. Pour la ministre, il s’agit de durcir la réglementation. Notamment l’obligation du pilotage dans la zone.

Pour Alain Tafani, le président de la station de pilotage de Corse du Sud : « Coté sarde et corse, le dispositif est opérationnel depuis 2014, mais en cinq ans, coté corse nous avons assisté seulement une dizaine de navires ». La raison principale est que cette assistance est facultative, mais surtout payante pour l’usager. C’est-à-dire l’armateur. « Si la réglementation ne l’oblige pas à prendre un pilote, le commandant se gardera bien de faire appel à lui » rajoute Alain Tafani.

La question des moyens ?

Pour l’heure cette obligation de faire appel à un pilote n’est pas encore en vigueur. Alain Tafani souligne également que si elle le devenait, les moyens dont dispose la Corse et la Sardaigne pour intervenir devraient se renforcer. « Il s’agit d’une zone dans laquelle la mer peut être très dure. Il faut obligatoirement avoir une pilotine de taille importante d’environ 17 mètres. Il faudrait également plus de marins. Pour servir les bateaux par tous les temps il faudrait aussi prévoir une projection des pilotes par hélicoptère, ce qui risque d’être compliqué. Les stations du Havre, de Dunkerque et de Bordeaux disposent d’hélicoptères»

Le rôle du pilote

Le président de la station de pilotage de Corse du Sud évoque le rôle du pilote dans les Bouches de Bonifacio. Une fois à bord d’un navire, le pilote _« est une sorte de carte parlante pour assister le commandant de bord, il connaît les vents, les lieux_, il sait quand il faut changer de route. Mais pas seulement, il s’agit aussi des yeux de l’administration pour signaler les problèmes à bord du navire en lien avec les marins ou encore d’un défaut sur navire. En cas d’avarie, il peut également déclencher les plans de secours »