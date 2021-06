Eclipse solaire : que pourra-t-on voir en Lorraine ?

Le Soleil "croqué" en partie par la Lune : voilà l'image qui devrait apparaître ce jeudi 10 juin dans le ciel de Lorraine. La première éclipse de Soleil de l'année sera visible depuis la Lorraine en fin de matinée.

L'éclipse va parcourir une bande d'environ 500 km du Canada à la Sibérie, en passant par l'Europe. Le spectacle le plus beau sera réservé aux quelques habitants des latitudes les plus élevées, au Canada, ou en Russie. Mais elle sera aussi visible dans une partie de la France. Et nous ne sommes pas les plus malchanceux en Lorraine.

Rendez-vous à 12h15-12h20 en Lorraine

L’éclipse aura lieu ce jeudi 10 juin 2021, entre 11 et 13 heures. Selon l'Observatoire de Paris, le maximum de l'éclipse devrait avoir lieu chez nous en Lorraine aux alentours de 12h15-12h20. Le Soleil sera alors occulté par le disque noir de la Lune à 10% environ, mais cela montera jusqu'à 12% à la frontière Luxembourgeoise. Vous pouvez trouver ci-dessous l'heure exacte de l'éclipse chez vous :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Attention toutefois à vos yeux : on ne regarde JAMAIS le soleil directement. Il faut se protéger avec des lunettes spéciales éclipses, celles qui sont équipées d’un film plastique filtrant. Elles doivent dater de moins d’un an et porter le marquage CE (directive européenne 89/686/CEE). Vous pouvez les retrouver dans les magasins spécialisés, mais aussi chez certains opticiens ou chez Nature et Découverte à Nancy.