Eco-pâturage : des terrains dégradés par des riverains

Sur les hauteurs de Darnétal, Bernard Jeanpierre a regroupé quatre juments et un étalon. Des chevaux de Camargue qui ont tous un nom : "l'étalon qui est au fond c'est Vidock, la marron ici c'est Candy de la Fallac", énumère l'éleveur. Sur cette parcelle de six hectares, le troupeau assure la diversification des végétaux. "J'alterne entre moutons et chevaux, ce qui permet de mieux entretenir les espaces", précise ce berger itinérant. "Sur les côteaux, tout ce qui pourrait être de la pelouse, c'est essentiellement du brachypode. Les moutons n'en mangent pas mais les chevaux oui", explique-t-il.

Après l'été, Bernard Jeanpierre emmènera ses chevaux sur d'autres terrains, à Moulineaux notamment. "Ils sont dehors toute l'année. Sur les coteaux l'été et dans les marais l'hiver. Je fais tout pour qu'ils soient bien", assure-t-il. Sauf qu'entre les plantes, l'éleveur fait souvent de mauvaises découvertes. "Ça ce n'était pas là hier", constate-t-il en ramassant une bouteille de bière vide dans l'herbe. "Ici ce sont des barbecues sauvages, l'accumulation de gens qui sont venus boire et qui jettent leurs bouteilles", raconte l'éleveur.

Des intrusions sur les terrains

A ces déchets qu'il ramasse à chaque passage, s'ajoutent aussi les barrières forcées. Bernard Jeanpierre a déjà dû réparer les siennes. "On nous reproche de privatiser des espaces publics. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est de restaurer des espaces naturels et on est obligé de les privatiser un minimum parce que sinon ils deviennent des décharges", se désole-t-il. Pour y pallier et protéger ses chevaux, le berger a créé un sas naturel. La police municipale fait aussi des rondes, et de son côté, la Métropole de Rouen organise des ateliers "nature" pour nettoyer les terrains.