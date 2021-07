Eco-quartier des Vaîtes : la conférence citoyenne se prononce contre de nouvelles constructions

L'avenir du quartier des Vaîtes était une nouvelle fois en discussion dimanche 4 juillet au matin, à l'hôtel de ville de Besançon, dans le Doubs. La conférence citoyenne composée d'habitants tirés au sort à rendu son rapport à la maire, Anne Vignot. Elle recommande un aménagement sans aucune nouvelle construction, autrement dit : pas d'éco-quartier, une réhabilitation de l'école Tristan Bernard, au lieu de la construction d'un nouveau bâtiment et la préservation de la biodiversité et de l'îlot de fraîcheur du site.

"Etant donné la situation d'urgence climatique à laquelle l'humanité fait face actuellement [...] étant donné le besoin en logements non démontré à Besançon, [...] étant donné la richesse du site des Vaîtes du point de vue biodiversité et sa fonction d'îlot de fraîcheur, [...]", la conférence citoyenne préconise d'abandonner tout projet de nouvelle artificialisation sur le site des Vaîtes et demande la remise en état écologique, infrastructurelle et agricole du quartier, notamment endommagé par les premiers travaux menés.

Concernant l'école Tristan Bernard, les habitants tirés au sort recommandent de réhabiliter le bâtiment déjà existant, mais propose également une autre solution : celle de construction une école à taille humaine et surtout, sur un site déjà bétonné et pas sur des zones maraîchères.

Ces préconisations vont empêcher l'artificialisation du site, c'est très satisfaisant" - Claire Arnoux, association Les Jardins des Vaîtes

L'avis de la conférence citoyenne a été approuvé par 80% des participants, 5% ont voté contre et 15% se sont abstenus. Claire Arnoux, membre de l'association Les Jardins des Vaîtes, s'est estimé satisfaite des conclusions rendues par la conférence citoyenne : "il y a plusieurs préconisations qui ont été faites et qui empêchent de fait tout artificialisation du site". "C'est un quartier merveilleux qui doit être ouvert à l'ensemble des Bisontins et des Bisontines", a encouragé Claire Arnoux.

La délibération des élus prévue au conseil municipal du 30 septembre

De son côté, la maire, Anne Vignot, a tenu à saluer le travail réalisé par les membres de la conférence citoyenne : "ces conclusions ne me surprennent pas, elles correspondent aux questions que les citoyennes se posent aujourd'hui concernant la construction d'un nouveau quartier". La maire de Besançon qui a tout de même souligne que "certains éléments ne leur ont peut-être pas été correctement exposés", avant d'inviter les membres de la conférence citoyenne à assister au conseil municipal du 30 septembre prochain, où la délibération sur ce dossier devrait avoir lieu.