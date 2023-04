Ecoles, maisons, église : ce maire de Gironde rêve de panneaux solaires sur tous les toits de sa commune

A chaque fois que Dominique Cavaillols lève la tête dans les rues de sa commune, le maire de Barsac imagine des panneaux solaires sur tous les toits. "L'hôtel de ville, les écoles, les bâtiments municipaux et l'église !" Dans cette ville des bords de la Garonne située au Sud-Est de Bordeaux, l'édile centriste souhaite créer une coopérative dans laquelle tous les Barsacais produiraient et revendraient leur électricité "en touchant des royalties".

"Nous avons un hectare de toiture sur la commune. Le but est de produire, consommer et revendre. Pour nos commerçants qui subissent des augmentations de plein fouet, on pourrait leur permettre de faire des économies.

La première habitante de Barsac rencontrée ce mercredi est une jeune mère de famille enthousiaste devant le projet du maire. "Je trouve que c'est une bonne idée, surtout en ce moment avec les prix de l'électricité." Alors que la mairie a doublé sa facture d'électricité (130.000 euros en 2022), Dominique Cavaillols acquiesce : "Chaque personne pourra consommer ce qu'elle produit et être carrément autonome, et revendre le surplus en touchant des royalties".

"T'as combien Eric de facture d'électricité", demande le maire au boucher de la commune. "3.800 euros sur deux mois... Economiquement c'est une catastrophe", répond l'artisan. Un peu plus loin, l'élu pousse la porte d'un autre commerce. "Là, nous sommes chez nos amis les boulangers". Christophe, le responsable des Blés d'Or, applaudit également l'initiative. "Ne plus dépendre d'EDF, c'est intéressant pour nous."

Eric, le boucher de Barsac, soutient le projet du maire d'installer des panneaux solaires sur tous les toits. © Radio France - Jules Brelaz

Baguette sous le bras, l'un des clients aimerait bien, lui aussi, des panneaux solaires sur sa maison. "Si on me les paye, je les fais volontiers... Mais bon, ça coûte trop cher !" Le maire Dominique Cavaillols rebondit : "Ça, c'est un point très intéressant qui est soulevé. Vous savez que l'Europe peut aider au financement ? C'est la raison pour laquelle je veux aller à Millau, dans l'Aveyron, où cela a déjà été créé. Pourquoi ça existe chez eux et pas chez nous ? Parce que eux ont peut-être des députés européens qui se sont bougés davantage, ici on n'arrive pas à les faire venir !"

Autre difficulté, l'église Saint-Vincent sur laquelle le maire souhaite aussi installer des panneaux photovoltaïques. Comme le remarque cette retraitée, "c'est une église classée construite au XVIIe siècle", ce qui ne décourage pas l'édile. "Alors évidemment je ne veux pas me mettre à dos les Architectes des bâtiments de France mais je pense qu'à un certain moment, il va falloir que tout le monde évolue parce que quand la planète n'existera plus, on ne se posera plus la question des bâtiments classés."

La commune de Barsac compte actuellement 2.069 habitants. © Radio France - Jules Brelaz

Après l'extinction de l'éclairage public entre 22h et 7h du matin, la ville de Barsac sera-t-elle également l'une des pionnières dans le photovoltaïque communal à grande échelle ? "J'ai annoncé la chose en début d'année lors de mes vœux et on s'est donné deux ans pour créer la coopérative." L'élu nourrit ce projet depuis plusieurs années. "Nous en parlions déjà avec mon ami Philippe Meynard", l'ancien maire de Barsac, contraint de démissionner en 2016 suite à un AVC .

"Le Syndicat départemental Energies et Environnement de la Gironde nous avait dit à l'époque qu'il fallait que les toitures soient suffisamment solides donc on a lancé un grand programme de réfection des toits et là, ils sont tous refaits à neuf".

De retour à la mairie, Dominique Cavaillols retrouve ses "deux petits loups" dans son bureau. Comme chaque mercredi, l'élu joue les babysitters avec ses deux petits enfants. "C'est eux notre avenir, tout ce qu'on fait, c'est pour eux!"