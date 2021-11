Écologie : plus de mauvais élèves que de premiers de la classe au Pays Basque pour le mouvement Bizi

Le comité Hitza Hitz du mouvement Bizi a attribué trois prix ce samedi à Bayonne à trois différentes communes basques, pour l'ensemble de leur œuvre en matière d'écologie. Objectif : à travers cette cérémonie, encourager les communes qui font des efforts en vue de la transition écologique, et faire une piqûre de rappel aux plus mauvais élèves. Avec un constat général alarmant : difficile de trouver un lauréat pour le "papillon d'or", qui récompense la ville la plus en avance. "Certaines villes sont plus en avance que d'autre, mais ça ne veut pas dire pour autant que la transition écologique va bon train. Itxassou, qui remporte le papillon d'or, n'est pas la plus en avance, mais plutôt la moins en retard" regrette Anthony Lubrano, animateur de Bizi.

La ville la plus en avance est en réalité la moins en retard - Anthony Lubrano, animaeur de Bizi.

Trois prix différents

La cérémonie a couronné trois villes : Itxassou reçoit le papillon d'or de la ville la plus avancée en matière de transition écologique, Saint-Jean-de-Luz reçoit l'autruche d'or pour "la ville qui se voile le plus la face", et Biarritz la carpe d'or, pour "la ville qui reste le plus muette". Ce palmarès se base sur la liste des 46 communes qui avaient signé le pacte de métamorphose écologique du Pays Basque. "Mais de manière générale, le bilan est loin d'être satisfaisant, les villes les plus avancées ne sont qu'au stade 1 sur notre échelle de notation" confie Anthony Lubrano. L'échelle de Bizi reprend les différentes étapes de la vie d'un papillon, pour traduire l'évolution de la situation. "Et pour l'instant, le Pays Basque en est au stade de l'œuf" révèle Anthony.

Biarritz, qui remporte la carpe d'or, n'est pas venu récupérer son prix. © Radio France - Rémy Doutre

"On ne peut plus attendre"

Si la cérémonie peut faire sourire, elle vise avant tout à dénoncer l'immobilisme en terme de transition écologique. "On ne peut plus attendre. Nous avons été complaisants trop longtemps, maintenant il faut agir assène Anthony. Certaines villes sont mécontentes d'être lauréates, elles ont l'impression d'agir pour l'environnement, mais la réalité c'est aussi que certains élus n'ont pas conscience de ce que la transition écologique implique."

La date de la cérémonie n'a pas été choisie au hasard : elle a été synchronisée avec la COP 26 qui se tient en ce moment à Glasgow en Écosse. Car pour Anthony, ce n'est qu'au niveau local que peut commencer la transition écologique, avant d'essayer de le faire au niveau national.